WhatsApp скоро заблокируют в России? Рассказываем, что известно

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин объяснил, что ситуация с WhatsApp будет зависеть от позиции его руководства по вопросу хранения информации о пользователях и от того, будет ли оно предоставлять информацию по просьбе ФСБ.