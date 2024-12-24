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Posted 24 декабря, 01:50

Published 24 декабря, 01:50

Modified 24 декабря, 01:51

Updated 24 декабря, 01:51

WhatsApp скоро заблокируют в России? Рассказываем, что известно

WhatsApp скоро заблокируют в России? Рассказываем, что известно

24 декабря 2024, 01:50
Фото: prmira.ru.
На этой неделе сенатор Артем Шейкин заявил, что WhatsApp в России могут заблокировать в 2025 году.

Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин объяснил, что ситуация с WhatsApp будет зависеть от позиции его руководства по вопросу хранения информации о пользователях и от того, будет ли оно предоставлять информацию по просьбе ФСБ.

Заместитель главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин в своих соцсетях отметил, что вряд ли в ближайшее время мессенджер заблокируют.

«Лично я, учитывая популярность WhatsApp в России, не верю в его скорую блокировку. Не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке».

19 декабря Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации. По законодательству, руководство мессенджера должно на протяжении года хранить информацию о пользователях и их переписки, а также передавать ее по запросу правоохранительных органов.

В случае отказа владельцев WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ) могут сначала оштрафовать, а потом заблокировать мессенджер.

  • До этого мы рассказывали, что в середине декабря у жителей России перестал работать Viber. Роскомнадзор заблокировал мессенджер.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#WhatsApp#Россия#Госдума#Совет Федерации#Блокировка#Мессенджер
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