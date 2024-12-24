WhatsApp скоро заблокируют в России? Рассказываем, что известно

Posted 24 декабря, 01:50
Published 24 декабря, 01:50
Modified 24 декабря, 01:51
Updated 24 декабря, 01:51
Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин объяснил, что ситуация с WhatsApp будет зависеть от позиции его руководства по вопросу хранения информации о пользователях и от того, будет ли оно предоставлять информацию по просьбе ФСБ.
Заместитель главы комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин в своих соцсетях отметил, что вряд ли в ближайшее время мессенджер заблокируют.
«Лично я, учитывая популярность WhatsApp в России, не верю в его скорую блокировку. Не исключаю, что мессенджер может пойти на определенный диалог с Роскомнадзором, чтобы сохраниться на нашем рынке».
19 декабря Роскомнадзор внес WhatsApp в реестр организаторов распространения информации. По законодательству, руководство мессенджера должно на протяжении года хранить информацию о пользователях и их переписки, а также передавать ее по запросу правоохранительных органов.
В случае отказа владельцев WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ) могут сначала оштрафовать, а потом заблокировать мессенджер.