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Posted 25 декабря, 11:39

Published 25 декабря, 11:39

Modified 25 декабря, 11:54

Updated 25 декабря, 11:54

«Дедушка Мороз, я прошу пощады»: Красноярск третий вечер стоит в пробках

«Дедушка Мороз, я прошу пощады»: Красноярск третий вечер стоит в пробках

25 декабря 2024, 11:39
Фото: cam.krk.ru.
Сегодня вечером, 25 декабря, Красноярск третий вечер подряд сковали пробки — заторы отмечаются во всех районах города.

По данным 2gis, городские дороги к 18:30 снова сковали пробки — уже 8-балльные.

Фото: 2gis.ru

Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Калинина, Маерчака, практически на всех улицах в центре и на Взлетке, на Партизана Железняка, на Октябрьском и Коммунальном мостах и многих других улицах.

Фото: cam.krk.ru

В комментариях на картах красноярцы шутят просят у Деда Мороза пощады. Или у Бога:

Еще красноярцы шутят и злятся в заторах:

Фото: 2gis.ru

Традиционно в пробках красноярцы мечтают о метро.

Фото: 2gis.ru
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