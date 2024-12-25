«Дедушка Мороз, я прошу пощады»: Красноярск третий вечер стоит в пробках

Posted 25 декабря, 11:39
Published 25 декабря, 11:39
Modified 25 декабря, 11:54
Updated 25 декабря, 11:54
По данным 2gis, городские дороги к 18:30 снова сковали пробки — уже 8-балльные.
Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Калинина, Маерчака, практически на всех улицах в центре и на Взлетке, на Партизана Железняка, на Октябрьском и Коммунальном мостах и многих других улицах.
В комментариях на картах красноярцы шутят просят у Деда Мороза пощады. Или у Бога:
Еще красноярцы шутят и злятся в заторах:
Традиционно в пробках красноярцы мечтают о метро.