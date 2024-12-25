Электрички в Красноярске начнут ездить по праздничному расписанию в канун Нового года

На предстоящие предпраздничные дни и новогодние каникулы, с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, «Краспригород» разработал специальное расписание пригородных и городских поездов.

В пятницу, 27 декабря, электропоезда отправятся в рейсы по расписанию четверга. В субботу, 28 декабря, — по расписанию пятницы. В период с 29 декабря по 8 января большая часть электропоездов будет ходить, как в выходные дни. Пригородные поезда, пользующиеся повышенным спросом у пассажиров, будут курсировать по отдельному расписанию: пятничные «экспрессы» Красноярск — Боготол и Красноярск — Иланская — Решоты выйдут на маршрут 28 декабря (субботу) и 7 января (вторник), в обратном направлении — 31 декабря (вторник) и 8 января (среда);

электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск отправится в рейс 29, 31 декабря (воскресенье, вторник) и 7, 8 января (вторник, среда). Количество вагонов в поездах самых популярных маршрутов увеличится до 6, 8, 10. В первые дни нового года, 1 и 2 января, когда пассажиропоток минимален, некоторые пригородные поезда до станций Дивногорск, Уяр, Иланская, Чунояр будут отменены. Изменения не коснутся направления Ачинск — Лесосибирск, межрегионального рейса Красноярск — Ачинск — Кия-Шалтырь, а также пригородных поездов КрасЖД в Республике Хакасии и Кемеровской области.