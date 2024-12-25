Электрички в Красноярске начнут ездить по праздничному расписанию в канун Нового года

Posted 25 декабря, 10:26
Published 25 декабря, 10:26
Modified 25 декабря, 12:15
Updated 25 декабря, 12:15
В пятницу, 27 декабря, электропоезда отправятся в рейсы по расписанию четверга.
В субботу, 28 декабря, — по расписанию пятницы.
В период с 29 декабря по 8 января большая часть электропоездов будет ходить, как в выходные дни.
Пригородные поезда, пользующиеся повышенным спросом у пассажиров, будут курсировать по отдельному расписанию:
Количество вагонов в поездах самых популярных маршрутов увеличится до 6, 8, 10.
В первые дни нового года, 1 и 2 января, когда пассажиропоток минимален, некоторые пригородные поезда до станций Дивногорск, Уяр, Иланская, Чунояр будут отменены.
Изменения не коснутся направления Ачинск — Лесосибирск, межрегионального рейса Красноярск — Ачинск — Кия-Шалтырь, а также пригородных поездов КрасЖД в Республике Хакасии и Кемеровской области.