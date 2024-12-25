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Posted 25 декабря, 10:26

Published 25 декабря, 10:26

Modified 25 декабря, 12:15

Updated 25 декабря, 12:15

Электрички в Красноярске начнут ездить по праздничному расписанию в канун Нового года

Электрички в Красноярске начнут ездить по праздничному расписанию в канун Нового года

25 декабря 2024, 10:26
Фото: КрасЖД.
На предстоящие предпраздничные дни и новогодние каникулы, с 27 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, «Краспригород» разработал специальное расписание пригородных и городских поездов.

В пятницу, 27 декабря, электропоезда отправятся в рейсы по расписанию четверга.

В субботу, 28 декабря, — по расписанию пятницы.

В период с 29 декабря по 8 января большая часть электропоездов будет ходить, как в выходные дни.

Пригородные поезда, пользующиеся повышенным спросом у пассажиров, будут курсировать по отдельному расписанию:

  • пятничные «экспрессы» Красноярск — Боготол и Красноярск — Иланская — Решоты выйдут на маршрут 28 декабря (субботу) и 7 января (вторник), в обратном направлении — 31 декабря (вторник) и 8 января (среда);
  • электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск отправится в рейс 29, 31 декабря (воскресенье, вторник) и 7, 8 января (вторник, среда).

Количество вагонов в поездах самых популярных маршрутов увеличится до 6, 8, 10.

В первые дни нового года, 1 и 2 января, когда пассажиропоток минимален, некоторые пригородные поезда до станций Дивногорск, Уяр, Иланская, Чунояр будут отменены.

Изменения не коснутся направления Ачинск — Лесосибирск, межрегионального рейса Красноярск — Ачинск — Кия-Шалтырь, а также пригородных поездов КрасЖД в Республике Хакасии и Кемеровской области.

#Владислав Савончик
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