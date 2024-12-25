prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 декабря, 07:46

Published 25 декабря, 07:46

Modified 25 декабря, 07:46

Updated 25 декабря, 07:46

«Елка добра»: в магазинах Красноярска разместили фото детей из детских домов

«Елка добра»: в магазинах Красноярска разместили фото детей из детских домов

25 декабря 2024, 07:46
Фото: Командор.
Компания «Командор» совместно с фондами «Счастливые дети» и «Дети Байкала» запустили благотворительную акцию «Елка добра». В 13 магазинах сети новогодние елки украсили фотографиями детей, которые ищут семью.
«Мы проводим эту акцию уже в третий раз, — делится руководитель коммуникационного центра компании „Командор“ Дмитрий Болотов. — Тридцать семь участников „Елки добра-2023“ нашли свои семьи в 2024 году. Эти результаты вдохновляют нас не только на продолжение акции в Красноярске, но и на её расширение — проведение в других регионах нашего присутствия».

Участие в акции принимают 115 детей из детдомов Красноярского края и Иркутской области.

Фото: Командор

Руководитель фонда «Счастливые дети» Галина Рожкова отмечает, что каждый Новый год воспитанники загадывают одно и то же желание — обрести родителей.

«Мы уверены, что все дети заслуживают любящую семью, и делаем всё возможное для того, чтобы приблизить их к этой мечте. Надеемся, что в будущем году ещё большее количество ребят сможет отметить следующий новогодний праздник рядом с родителями. Просим посетителей магазинов сети „Командор“ обратить внимание на эти снимки и подумать о том, что, возможно, именно вы можете исполнить сокровенное желание этих детей и подарить им заботу и любовь».

Елки с фотографиями детей-сирот будут размещены до 31 января в Красноярске в магазинах торговой сети «Командор» по адресам:

  • Красной Армии, 10;
  • Ладо Кецховели, 67 стр. 3;
  • Норильская, 10а;
  • проспект Комсомольский, 1б;
  • Карамзина, 20а;
  • Дудинская, 2Б;
  • дискаунтер «Хороший», ТК «Мега», проспект им. газеты Красноярский рабочий, 27 стр. 143;
  • гипермаркет «Аллея», Говорова, 57;

В Иркутской области:

  • Ангарск, 93-й квартал, 100;
  • Ангарск, 108 кв-л, строение 7/3;
  • Шелехов, 3-й мкр, дом № 34;
  • гипермаркет «Аллея», Ангарск, 123-й квартал, 10;
  • дискаунтер «Хороший», Ангарск, 29 микрорайон дом 9а.

Желающие помочь могут отсканировать QR-код рядом с «Елкой добра» и перевести пожертвование на создание видеоанкет для детей. Благодаря анкете дети могут показать себя, рассказать о своих мечтах и желаниях. Фонды «Счастливые дети» и «Дети Байкала» на протяжении 10 лет снимают такие анкеты для детей-сирот. Благодаря видеоанкетам уже 1466 детей нашли свою семью.

Те, кто захочет усыновить или оформит опеку, может связаться с региональным оператором по номерам: в Красноярском крае:

  • 8 (391) 222-55-34, 8 (391) 222-55-35, 8 (391) 222-55-36;
  • в Иркутской области: 8 (395) 252-75-71, 8 (395) 252-75-72.
#Никита Алексеев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика