«Елка добра»: в магазинах Красноярска разместили фото детей из детских домов

Желающие помочь могут отсканировать QR-код рядом с «Елкой добра» и перевести пожертвование на создание видеоанкет для детей. Благодаря анкете дети могут показать себя, рассказать о своих мечтах и желаниях. Фонды «Счастливые дети» и «Дети Байкала» на протяжении 10 лет снимают такие анкеты для детей-сирот. Благодаря видеоанкетам уже 1466 детей нашли свою семью.