«Елка добра»: в магазинах Красноярска разместили фото детей из детских домов

Posted 25 декабря, 07:46
Published 25 декабря, 07:46
Modified 25 декабря, 07:46
Updated 25 декабря, 07:46
«Мы проводим эту акцию уже в третий раз, — делится руководитель коммуникационного центра компании „Командор“ Дмитрий Болотов. — Тридцать семь участников „Елки добра-2023“ нашли свои семьи в 2024 году. Эти результаты вдохновляют нас не только на продолжение акции в Красноярске, но и на её расширение — проведение в других регионах нашего присутствия».
Участие в акции принимают 115 детей из детдомов Красноярского края и Иркутской области.
Руководитель фонда «Счастливые дети» Галина Рожкова отмечает, что каждый Новый год воспитанники загадывают одно и то же желание — обрести родителей.
«Мы уверены, что все дети заслуживают любящую семью, и делаем всё возможное для того, чтобы приблизить их к этой мечте. Надеемся, что в будущем году ещё большее количество ребят сможет отметить следующий новогодний праздник рядом с родителями. Просим посетителей магазинов сети „Командор“ обратить внимание на эти снимки и подумать о том, что, возможно, именно вы можете исполнить сокровенное желание этих детей и подарить им заботу и любовь».
Елки с фотографиями детей-сирот будут размещены до 31 января в Красноярске в магазинах торговой сети «Командор» по адресам:
В Иркутской области:
Желающие помочь могут отсканировать QR-код рядом с «Елкой добра» и перевести пожертвование на создание видеоанкет для детей. Благодаря анкете дети могут показать себя, рассказать о своих мечтах и желаниях. Фонды «Счастливые дети» и «Дети Байкала» на протяжении 10 лет снимают такие анкеты для детей-сирот. Благодаря видеоанкетам уже 1466 детей нашли свою семью.
Те, кто захочет усыновить или оформит опеку, может связаться с региональным оператором по номерам: в Красноярском крае: