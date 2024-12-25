Из Красноярска запустили прямые авиарейсы в Минводы. Что по ценам?

Posted 25 декабря, 04:22
Published 25 декабря, 04:22
Modified 25 декабря, 04:22
Updated 25 декабря, 04:22
Рейсы запускают с 25 декабря. Самолеты будут летать из Красноярска в Минеральные Воды по средам и воскресеньям.
Из Красноярска самолеты будут вылетать в 08:45, прибывать из Минвод — в 20:40. Время в полете составит около 6 часов.
Стоимость билета в одну сторону — от 11 051 рубля, туда-обратно — от 19 657 рублей. Стоимость указана без багажа, с ручной кладью до 10 кг.
Перевозить пассажиров будет авиакомпания «Россия» на самолёте «Аэробус 319».
Сейчас из Красноярска в Минеральные воды можно улететь с пересадкой — авиарейсы выполняют S7, Utair, «Азимут», «Аэрофлот» и «Победа». Стоимость билетов начинаются от 10 880 рублей в одну сторону.