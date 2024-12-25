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Posted 25 декабря, 04:22

Published 25 декабря, 04:22

Modified 25 декабря, 04:22

Updated 25 декабря, 04:22

Из Красноярска в Минводы с 25 декабря запустили прямые авиарейсы

Из Красноярска запустили прямые авиарейсы в Минводы. Что по ценам?

25 декабря 2024, 04:22
Фото: 1MI.

Из Красноярска в Минводы с 25 декабря запустили прямые авиарейсы

«Аэрофлот» открывает прямые авиарейсы из Красноярска в Минеральные Воды.

Рейсы запускают с 25 декабря. Самолеты будут летать из Красноярска в Минеральные Воды по средам и воскресеньям.

Из Красноярска самолеты будут вылетать в 08:45, прибывать из Минвод — в 20:40. Время в полете составит около 6 часов.

Стоимость билета в одну сторону — от 11 051 рубля, туда-обратно — от 19 657 рублей. Стоимость указана без багажа, с ручной кладью до 10 кг.

Перевозить пассажиров будет авиакомпания «Россия» на самолёте «Аэробус 319».

Сейчас из Красноярска в Минеральные воды можно улететь с пересадкой — авиарейсы выполняют S7, Utair, «Азимут», «Аэрофлот» и «Победа». Стоимость билетов начинаются от 10 880 рублей в одну сторону.

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