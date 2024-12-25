Красноярским электричкам изменят расписание на новогодние праздники

Posted 25 декабря, 08:51
Published 25 декабря, 08:51
Modified 25 декабря, 08:53
Updated 25 декабря, 08:53
Как рассказали в КрасЖД, в пятницу, 27 декабря, электрички отправятся в рейсы по расписанию четверга. В субботу, 28 декабря, — по расписанию пятницы. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года городские и пригородные поезда будут курсировать, как в выходные дни.
Пятничные «экспрессы» Красноярск — Боготол и Красноярск — Иланская — Решоты выйдут на маршрут в субботу, 28 декабря, и во вторник, 7 января — вместо 27 декабря и 3 января, в обратном направлении — 31 декабря и 8 января.
Электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск отправится 29, 31 декабря и 7, 8 января.
Количество вагонов в поездах на самых популярных маршрутах увеличат до 6, 8 или 10.
В первые дни нового года, 1 и 2 января, некоторые электрички до станций Дивногорск, Уяр, Иланская, Чунояр будут отменены.
Расписание электричек можно уточнить на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».