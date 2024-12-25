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Posted 25 декабря, 08:51

Published 25 декабря, 08:51

Modified 25 декабря, 08:53

Updated 25 декабря, 08:53

Красноярским электричкам изменят расписание на новогодние праздники

Красноярским электричкам изменят расписание на новогодние праздники

25 декабря 2024, 08:51
Фото: КрасЖД.
В Красноярске изменится расписание электричек на новогодних праздниках, сообщили в КрасЖД.

Как рассказали в КрасЖД, в пятницу, 27 декабря, электрички отправятся в рейсы по расписанию четверга. В субботу, 28 декабря, — по расписанию пятницы. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года городские и пригородные поезда будут курсировать, как в выходные дни.

Пятничные «экспрессы» Красноярск — Боготол и Красноярск — Иланская — Решоты выйдут на маршрут в субботу, 28 декабря, и во вторник, 7 января — вместо 27 декабря и 3 января, в обратном направлении — 31 декабря и 8 января.

Электропоезд Красноярск — Мана — Красноярск отправится 29, 31 декабря и 7, 8 января.
Количество вагонов в поездах на самых популярных маршрутах увеличат до 6, 8 или 10.

В первые дни нового года, 1 и 2 января, некоторые электрички до станций Дивногорск, Уяр, Иланская, Чунояр будут отменены.

Расписание электричек можно уточнить на сайте компании «Краспригород» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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