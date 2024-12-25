Красноярским электричкам изменят расписание на новогодние праздники

Как рассказали в КрасЖД, в пятницу, 27 декабря, электрички отправятся в рейсы по расписанию четверга. В субботу, 28 декабря, — по расписанию пятницы. С 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года городские и пригородные поезда будут курсировать, как в выходные дни.