Красноярцы выезжают на тонкий лёд ради красивых фото. Это опасно

Posted 25 декабря, 05:46
Published 25 декабря, 05:46
Modified 25 декабря, 05:48
Updated 25 декабря, 05:48
В основном люди собираются на заливе Шумиха. Они делают снимки как на Байкале, лежа на льду или катаюсь по нему на коньках. Некоторые автомобилисты дрифтуют на машинах, а кто-то катается на плюшках, привязанных к авто.
При этом официальная переправа на Шумихе ещё не открыта. Там слишком тонкий лёд.
Сотрудник пресс-службы МЧС края Михаил Кудрявцев говорит, что выезд на лед сейчас опасен и за это предусмотрена ответственность.
«Выезд на лед вне границ действующих переправ запрещен. За это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, в связи с потеплением во многих местах лед стал тонким, а значит — небезопасным», — рассказал Кудрявцев радио «Красноярск Главный».