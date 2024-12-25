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Posted 25 декабря, 05:46

Published 25 декабря, 05:46

Modified 25 декабря, 05:48

Updated 25 декабря, 05:48

Красноярцы выезжают на тонкий лёд ради красивых фото. Это опасно

Красноярцы выезжают на тонкий лёд ради красивых фото. Это опасно

25 декабря 2024, 05:46
Фото: vk.com/neposedy_travel / Юлия Лапина, vk.com.
На Красноярском водохранилище люди выезжают на тонкий лед ради красивых фото. В МЧС предупреждают, что это опасно для жизни.

В основном люди собираются на заливе Шумиха. Они делают снимки как на Байкале, лежа на льду или катаюсь по нему на коньках. Некоторые автомобилисты дрифтуют на машинах, а кто-то катается на плюшках, привязанных к авто.

При этом официальная переправа на Шумихе ещё не открыта. Там слишком тонкий лёд.
Сотрудник пресс-службы МЧС края Михаил Кудрявцев говорит, что выезд на лед сейчас опасен и за это предусмотрена ответственность.

«Выезд на лед вне границ действующих переправ запрещен. За это предусмотрена административная ответственность. Кроме того, в связи с потеплением во многих местах лед стал тонким, а значит — небезопасным», — рассказал Кудрявцев радио «Красноярск Главный».
  • Подобная история происходила и в начале 2024 года. В конце января для поездок на Красноярском водохранилище открыли ледовую переправу. Машин туристов на выходных было так много, что на выезде со льда водохранилища образовалась серьезная пробка — автомобилисты нарушали правила безопасности, а некоторые выезжали за пределы переправы. Люди выезжали на залив ради фото и видео.
  • После этого администрация города закрыла на несколько дней все выезды на лед, а потом спасатели прорезали 100-метровую траншею, чтобы водители не могли выехать на лед в запрещенных местах.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярский край#МЧС#Красноярское водохранилище#Лед#Опасность#Шумиха
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