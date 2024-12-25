Матери, которая напоила сына чистящим средством, дали пять лет колонии

ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит». Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».