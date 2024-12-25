Матери, которая напоила сына чистящим средством, дали пять лет колонии

Posted 25 декабря, 06:14
Published 25 декабря, 06:14
Modified 25 декабря, 06:16
Updated 25 декабря, 06:16
ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит». Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».
Медиков ребенку вызвал отец, вернувшийся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.
Бабушка ребенка заявляла «ПМ», что мальчик уже «все глотает», но в больницу продолжает ездить.
В СК заявили, что женщина знала о химическом составе чистящего средства и предвидела «наступление тяжких последствий». В итоге женщина не признала вину. Она пояснила, что «не желала смерти сыну, ударила его по голове кочергой случайно, а моющую жидкость дала мальчику, чтобы он перестал оскорблять».
До конца августа ребенок проходил длительное лечение в стационаре, сейчас продолжается плановое лечение.
Приговором суда женщине назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.