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Posted 25 декабря, 06:14

Published 25 декабря, 06:14

Modified 25 декабря, 06:16

Updated 25 декабря, 06:16

Матери, которая напоила сына чистящим средством, дали пять лет колонии

Матери, которая напоила сына чистящим средством, дали пять лет колонии

25 декабря 2024, 06:14
Фото: СК Красноярского края.
В Манском районе вынесли приговор жительнице, заставившей выпить своего сына чистящее средство.

ЧП произошло 13 июля в поселке Камарчага. 34-летняя мать четверых детей вернулась домой пьяной. Она поругалась со своим 11-летним сыном, ударила его печной кочергой по голове и заставила выпить чистящее средство «Азелит». Как рассказывала женщина на допросе, сын ей сказал, что она «овца и напилась». После этого она решила его «проучить».

Медиков ребенку вызвал отец, вернувшийся домой с работы. Школьника госпитализировали в реанимацию с химическим ожогом рта, верхних дыхательных путей и сильными болями.

В августе женщина попросила выпустить ее из СИЗО, обосновав просьбу «желанием помочь сыну восстановиться». Однако суд отклонил ее доводы и оставил под арестом. После этого жительница Камарчаги изменила свои показания и заявила, что ее сын сам виноват в случившемся.

Бабушка ребенка заявляла «ПМ», что мальчик уже «все глотает», но в больницу продолжает ездить.

В СК заявили, что женщина знала о химическом составе чистящего средства и предвидела «наступление тяжких последствий». В итоге женщина не признала вину. Она пояснила, что «не желала смерти сыну, ударила его по голове кочергой случайно, а моющую жидкость дала мальчику, чтобы он перестал оскорблять».

До конца августа ребенок проходил длительное лечение в стационаре, сейчас продолжается плановое лечение.

Приговором суда женщине назначено 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Суд#Приговор#Манский район#Химический ожог#Химия#Камарчага
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