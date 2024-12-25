«Один дома», рождественский тур и полярные динозавры. Куда сходить на праздники?

На новогодних каникулах жителей приглашают в Почтариум Деда Мороза — это мастерская с игровой комнатой и настольными играми. Он будет работать в «Роевом ручье» с 1 по 8 с 12:00 до 14:00. В самом парке пройдут экскурсии «Роев Закулисье. Зима» и «По следам Йети».