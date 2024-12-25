«Один дома», рождественский тур и полярные динозавры. Куда сходить на праздники?

Posted 25 декабря, 12:25
Published 25 декабря, 12:25
Modified 25 декабря, 12:34
Updated 25 декабря, 12:34
Центральным событием станет открытие главной городской ёлки и ледового городка — оно состоится 27 декабря на острове Татышев. Планируют организовать театрализованную программу с участием творческих коллективов учреждений культуры.
До этого, с 22 по 26 декабря, проходят открытия районных ёлок и ледовых городков. Вот тут рассказывали, где именно установят ёлки.
В «Планете» до 28 декабря включительно и с 3 по 8 января работает резиденция Деда Мороза. Здесь дети могут рассказать стихотворение, получить сладкий подарок и поиграть в игры.
Еще 21–22 декабря и 3–8 января в торговом центре будет развлекательная новогодняя программа:
Все эти мероприятия бесплатны.
В Красноярске два кинотеатра, «Мори Синема» и «Киномакс», в предпраздничные дни выпустили в прокат ставший традиционным для Нового года фильм — «Один дома». В первом есть сеансы на 28 и 30 декабря, во втором — только 30 декабря.
31 декабря каток будет работать как обычно, сеансами. Самый последнии — с 23:00 31 декабря до 2:00 1 января. Билеты на новогодний сеанс можно приобрести только на кассе, они уже в продаже.
28 декабря каток на Стрелке работает по расписанию пятницы, а 1 января начнет свою работу в 15:00.
В рамках фестиваля «Волшебный лёд Сибири» скульпторы-любители и профессионалы из Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, Иркутской области и Якутии, Китая, Белоруссии и Монголии украсят Центральную набережную ледяными и снежными фигурами — работы будут в тематике творчества композитора Петра Чайковского.
7 января пройдет семейный этап, с 6 по 11 января — соревнование среди мастеров.
Музей геологии Центральной Сибири Geos приглашает красноярцев на свои мероприятия: лекции, игры и мастер-классы. 4 января в 16:30 пройдет лекция про полярных динозавров от палеонтолога Якова Колесникова, а 5 января в 16:00 — мастер-класс по коллажу от художницы Полины Суздалевой.
4 января в 13:00 и 5 января в 12:00 взрослых и детей приглашают играть в настольные игры. 6 января в 16:00 пройдет кинопоказ фильма «Геологические маршруты. Более подробная информация доступна в группе.
В музейном центре Площадь Мира можно посетить выставки, ночные экскурсии и мастер-классы со 2 января.
Например, 3 января пройдет мастер-класс по созданию открытки в советской стилистике, а 8 января — игра-расследование «Сердце не камень?». Подробное расписание тут.
В Юдинке с 3 по 8 января пройдет музейный праздник «Рождественская елка». Участники узнают, из чего раньше делали елочные игрушки, как дети искали свои подарки по запискам и познакомятся с жанром святочного рассказа. Билеты и подробности можно найти здесь.
Музей-усадьба Сурикова будет открыта для всех желающих 3, 4, 5, 7 и 8 января с 10:00 до 18:00. Обзорные экскурсии проходят по расписанию в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00 часов.
В галерее «В центре Мира» в новогодние выходные будет проходить выставка «Зимний арт-маркет». Здесь можно посмотреть произведения профессиональных художников и приобрести оригинальные открытки и ёлочные игрушки. Вход на выставку свободный. Только 1 января — выходной.
На новогодних каникулах жителей приглашают в Почтариум Деда Мороза — это мастерская с игровой комнатой и настольными играми. Он будет работать в «Роевом ручье» с 1 по 8 с 12:00 до 14:00. В самом парке пройдут экскурсии «Роев Закулисье. Зима» и «По следам Йети».
В Красноярске запустили сияющую электричку в канун Нового года. Поезд будет курсировать из Красноярска в Дивногорск до 19 января.
Можно проехаться на новогодней электричке, погулять по набережной или добраться до Овсянки и заглянуть в центр Астафьева — он работает с 3 января.
С 6 по 7 января с туристическим агентством «Сим» можно отправиться в рождественский тур в город Енисейск — там можно посетить Троицкую церковь, Спасо-Преображенский мужской монастырь и музей рубанков. С подробным описанием программы можно ознакомиться на сайте.
В новогодние выходные в визит-центре «Серебряный лог» пройдут интерактивные экскурсии, посвященные жизни и быту народов Енисейской Сибири. Гости смогут посетить чум и юрту, а также принять участие в мастер-классе по изготовлению новогодних сувениров — расписание и запись в группе.
Можно и просто прогуляться в эко-парках «Гремячая грива», «Юдинская долина». Там есть всё необходимое для комфортного отдыха: скамейки, детские площадки, пешеходные зоны и павильоны визит-центров. Посмотреть расписание работы визит-центров в праздники можно здесь.
После праздников, с 12 по 24 января, пройдет традиционный XIХ Зимний суриковский фестиваль искусств. Гостей ждут концерты на вокзалах и в музеях, выставки, хореографические спектакли, читки и экскурсии.
Во время фестиваля будет ходить «Суриковский автобус» — в 2025 году это будет маршрут №55.