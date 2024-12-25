«Спасем Красноярск»: депутат Дюков создал петицию за отставку мэра Логинова

Posted 25 декабря, 02:50
Published 25 декабря, 02:50
Modified 25 декабря, 02:50
Updated 25 декабря, 02:50
Дюков просит красноярцев поддержать его обращение к депутатам горсовета Красноярска, в котором он призвал начать процедуру досрочного прекращения полномочий мэра Логинова.
По словам Вячеслава Дюкова, город и горожане «оказались в заложниках у некомпетентной, пораженной метастазами коррупции, муниципальной исполнительной власти».
«Многочисленные скандалы в разных сферах, уголовные дела против муниципальных подрядчиков и чиновников, злоупотреблявших властью и замешанных во взятках.
Деградация дорожной сети и городской инфраструктуры, игнорирование мнения красноярцев при реализации общественно значимых проектов, нарастающие как ком проблемы при реализации тех проектов КРТ, которые реализуются по инициативе администрации города, полностью лежат на совести Владислава Логинова и его „команды“.
Дальше терпеть подобное издевательство над горожанами невозможно! Красноярск надо спасать от такой „власти“! Спасем Красноярск!»
Дюков отмечает, что голосование абсолютно анонимное. На момент публикации материала петицию подписали 43 человека.