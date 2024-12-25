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Posted 25 декабря, 02:50

Published 25 декабря, 02:50

Modified 25 декабря, 02:50

Updated 25 декабря, 02:50

«Спасем Красноярск»: депутат Дюков создал петицию за отставку мэра Логинова

«Спасем Красноярск»: депутат Дюков создал петицию за отставку мэра Логинова

25 декабря 2024, 02:50
Фото: Владислав Логинов..
Депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков создал петицию за отставку главы города Владислава Логинова. Петиция появилась на портале сhange.org.

Дюков просит красноярцев поддержать его обращение к депутатам горсовета Красноярска, в котором он призвал начать процедуру досрочного прекращения полномочий мэра Логинова.

По словам Вячеслава Дюкова, город и горожане «оказались в заложниках у некомпетентной, пораженной метастазами коррупции, муниципальной исполнительной власти».

«Многочисленные скандалы в разных сферах, уголовные дела против муниципальных подрядчиков и чиновников, злоупотреблявших властью и замешанных во взятках.
Деградация дорожной сети и городской инфраструктуры, игнорирование мнения красноярцев при реализации общественно значимых проектов, нарастающие как ком проблемы при реализации тех проектов КРТ, которые реализуются по инициативе администрации города, полностью лежат на совести Владислава Логинова и его „команды“.
Дальше терпеть подобное издевательство над горожанами невозможно! Красноярск надо спасать от такой „власти“! Спасем Красноярск!»

Дюков отмечает, что голосование абсолютно анонимное. На момент публикации материала петицию подписали 43 человека.

  • В начале декабря Вячеслав Дюков попросил отправить мэра Владислава Логинова в отставку. Все из-за уголовных дел против экс-чиновников.
  • В конце августе Дюков впервые попросил губернатора отправить Логинова в отставку. Тогда среди причин он называл «необдуманные действия» по КРТ, провалы в дорожном ремонте и так далее.
  • В мэрии отвечали, что обращение находится «за рамками цивилизационных оценок», а в администрации губернатора Дюкову ответили, что оснований для отставки Логинова нет.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Отставка#Петиция#Владислав Логинов#Мэр Красноярска#Мэр#Вячеслав Дюков#Дюков#Логинов
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