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Posted 25 декабря, 09:27

Published 25 декабря, 09:27

Modified 25 декабря, 09:48

Updated 25 декабря, 09:48

В МЧС ответили на иск в 66 миллионов от подрядчика

«Суд даст оценку»: в МЧС прокомментировали иск от застройщика на 66 миллионов рублей

25 декабря 2024, 09:27
Фото: Арбитражный суд Красноярского края.

В МЧС ответили на иск в 66 миллионов от подрядчика

Строительная компания требует взыскать с красноярского МЧС более 66 миллионов рублей по госконтракту. «ПМ» в ведомстве прокомментировали ситуацию и сообщили, что не планируют обращаться со встречным иском в суд.

В декабре этого года строительная компания «КрасАльфаСтрой» подала иск в краевой Арбитражный суд. В заявлении сообщается, что в 2021 году строительная компания и краевое ГУ МЧС заключили госконтракт на возведение второй очереди «Центра государственной инспекции по маломерным судам» в Красноярске.

В компании утверждают, что им пришлось полностью скорректировать проект и из-за этого объем работ увеличился. Кроме того, представители «КрасАльфаСтрой» отмечают, что по вине заказчика образовалась просрочка в 420 дней. Теперь застройщик требует взыскать с ГУ МЧС России по Красноярскому краю больше 66 миллионов рублей.

В ГУ МЧС по краю рассказали «Проспекту Мира», что госконтракт с ООО «КрасАльфаСтрой» они заключили на 91 миллион 556 тысяч рублей. В ведомстве отмечают, что на данный момент сумма кассового исполнения составляет 87 миллионов 102 тысячи рублей, в том числе:

  • 72 миллиона 96 тысяч рублей — оплачено по актам выполненных работ (форма КС-2);
  • 15 миллионов рублей — дебиторская задолженность;
  • 4 миллиона 454 тысячи рублей — отозвано в бюджет на основании расходного расписания от 4 декабря 2024 из-за несогласия ООО «КрасАльфаСтрой» с получением данной суммы.
«Произвести оплату в размере большем, чем предусмотрено условиями государственного контракта, главное управление не вправе из-за отсутствия бюджетного финансирования.
Первое судебное заседание по иску ООО „КрасАльфаСтрой“, которое требует взыскать задолженность с ГУ МЧС России по краю, назначено на 21 января.
На заседание будут представлены все документы, запрашиваемые судом, и только суд вправе дать оценку наличию или отсутствию задолженности главного управления».

В краевом ГУ МЧС добавили, что не планируют обращаться в Арбитражный суд со встречным иском.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Строительство#Красноярский край#МЧС#Долг#Компания#Арбитражный суд
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