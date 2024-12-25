«Суд даст оценку»: в МЧС прокомментировали иск от застройщика на 66 миллионов рублей

В компании утверждают, что им пришлось полностью скорректировать проект и из-за этого объем работ увеличился. Кроме того, представители «КрасАльфаСтрой» отмечают, что по вине заказчика образовалась просрочка в 420 дней. Теперь застройщик требует взыскать с ГУ МЧС России по Красноярскому краю больше 66 миллионов рублей.