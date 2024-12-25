«Суд даст оценку»: в МЧС прокомментировали иск от застройщика на 66 миллионов рублей

Posted 25 декабря, 09:27
Published 25 декабря, 09:27
Modified 25 декабря, 09:48
Updated 25 декабря, 09:48
В декабре этого года строительная компания «КрасАльфаСтрой» подала иск в краевой Арбитражный суд. В заявлении сообщается, что в 2021 году строительная компания и краевое ГУ МЧС заключили госконтракт на возведение второй очереди «Центра государственной инспекции по маломерным судам» в Красноярске.
В компании утверждают, что им пришлось полностью скорректировать проект и из-за этого объем работ увеличился. Кроме того, представители «КрасАльфаСтрой» отмечают, что по вине заказчика образовалась просрочка в 420 дней. Теперь застройщик требует взыскать с ГУ МЧС России по Красноярскому краю больше 66 миллионов рублей.
В ГУ МЧС по краю рассказали «Проспекту Мира», что госконтракт с ООО «КрасАльфаСтрой» они заключили на 91 миллион 556 тысяч рублей. В ведомстве отмечают, что на данный момент сумма кассового исполнения составляет 87 миллионов 102 тысячи рублей, в том числе:
«Произвести оплату в размере большем, чем предусмотрено условиями государственного контракта, главное управление не вправе из-за отсутствия бюджетного финансирования.
Первое судебное заседание по иску ООО „КрасАльфаСтрой“, которое требует взыскать задолженность с ГУ МЧС России по краю, назначено на 21 января.
На заседание будут представлены все документы, запрашиваемые судом, и только суд вправе дать оценку наличию или отсутствию задолженности главного управления».
В краевом ГУ МЧС добавили, что не планируют обращаться в Арбитражный суд со встречным иском.