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Posted 25 декабря, 03:42

Published 25 декабря, 03:42

Modified 25 декабря, 03:42

Updated 25 декабря, 03:42

В Красноярском крае в «Бристоле» покупательнице разбила голову упавшая бутылка

В «Бристоле» упавшая бутылка разбила голову жительнице края. Наложили несколько швов

25 декабря 2024, 03:42
Фото: yandex.ru/maps.

В Красноярском крае в «Бристоле» покупательнице разбила голову упавшая бутылка

В Красноярском крае упавшая бутылка разбила голову жительнице Канска. Ей наложили несколько швов.

Все произошло осенью 2023 года в магазине «Бристоль» на улице 40 лет Октября. Покупательница рассказала, что пыталась дотянуться до бутылки вина на верхней полке. Однако она упала женщине на голову.

По словам жительницы Канска, работники магазина даже не извинились перед ней. Напротив, они упрекнули ее в том, что она сама решила достать бутылку, не обратившись к ним за помощью, и предложили влажную салфетку, чтобы вытереть кровь.

В травмпункте пострадавшей диагностировали открытую рану головы, ушибленную рану правой брови, на которую пришлось накладывать два шва.

В Роспотребнадзоре отмечают, что женщина несколько раз пыталась урегулировать ситуацию мирным путем и добиться извинений от персонала, но все было напрасно и пострадавшая обратилась в суд.

В итоге суд взыскал с магазина 22,5 тысячи рублей, из которых 15 000 рублей — компенсация морального вреда, 7 500 рублей — штраф.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Магазин#Красноярский край#Канск#Роспотребнадзор
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