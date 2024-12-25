В Красноярске на набережной ставят загадочную вышку. УК и чиновники не знают что это

Posted 25 декабря, 10:12
Published 25 декабря, 10:12
Modified 25 декабря, 10:47
Updated 25 декабря, 10:47
Жители дома №33 рассказали «Проспекту Мира», что вчера, 24 декабря, днем спецтехника раскопала землю и установила трубный фундамент, при этом работы не согласовывались с собственниками дома №31, хотя это их придомовая территория.
«По кадастру земля 31-го дома. Работают быстро, чтобы в праздники поставить и никто не помешал, а узаконить можно позже, как уже стоящее сооружение», — заявил один из жителей.
Красноярцы полагают, что там монтируют «вышку усилителя передачи сотовой связи», однако какой объект там устанавливают на самом деле неизвестно. Жители обратились в надзорные органы и УК.
В пресс-службе администрации Свердловского района нам сообщили, что это территория дома, а само сооружение похоже на закладную под рекламный щит. Специалисты администрации обратились в УК, однако ответ пока не получили.
В УК «Орбита» сообщили, что они обратились к подрядчику за документами, однако ответа пока не получили.
Ранее в Роспотребнадзоре края объясняли, что перед установкой каждой вышки владелец разрабатывает проект санитарно-защитной зоны, проводит экспертизу и обращается за разрешением в надзорный орган. После положительного заключения и установки вышки владелец должен в течение 10 дней измерять электромагнитное поле.
Глава ведомства Дмитрий Горяев еще в 2021 году отмечал, что за последние несколько лет в крае не выявляли вредного воздействия от вышек.