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Posted 25 декабря, 10:12

Published 25 декабря, 10:12

Modified 25 декабря, 10:47

Updated 25 декабря, 10:47

В Красноярске на набережной ставят загадочную вышку. УК и чиновники не знают что это

В Красноярске на набережной ставят загадочную вышку. УК и чиновники не знают что это

25 декабря 2024, 10:12
Фото: prmira.ru.
Жители Ярыгинской набережной жалуются на незаконную установку некой вышки около дома №31. В управляющей компании и районной администрации не знают, что там делают подрядчики.

Жители дома №33 рассказали «Проспекту Мира», что вчера, 24 декабря, днем спецтехника раскопала землю и установила трубный фундамент, при этом работы не согласовывались с собственниками дома №31, хотя это их придомовая территория.

«По кадастру земля 31-го дома. Работают быстро, чтобы в праздники поставить и никто не помешал, а узаконить можно позже, как уже стоящее сооружение», — заявил один из жителей.

Красноярцы полагают, что там монтируют «вышку усилителя передачи сотовой связи», однако какой объект там устанавливают на самом деле неизвестно. Жители обратились в надзорные органы и УК.

В пресс-службе администрации Свердловского района нам сообщили, что это территория дома, а само сооружение похоже на закладную под рекламный щит. Специалисты администрации обратились в УК, однако ответ пока не получили.

В УК «Орбита» сообщили, что они обратились к подрядчику за документами, однако ответа пока не получили.

Ранее в Роспотребнадзоре края объясняли, что перед установкой каждой вышки владелец разрабатывает проект санитарно-защитной зоны, проводит экспертизу и обращается за разрешением в надзорный орган. После положительного заключения и установки вышки владелец должен в течение 10 дней измерять электромагнитное поле.

Глава ведомства Дмитрий Горяев еще в 2021 году отмечал, что за последние несколько лет в крае не выявляли вредного воздействия от вышек.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Свердловский район#Ярыгинский набережная#Вышка сотовой связи
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