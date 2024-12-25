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Posted 25 декабря, 02:14

Published 25 декабря, 02:14

Modified 25 декабря, 02:14

Updated 25 декабря, 02:14

В Красноярском крае банда автоподставщиков заработала 23 миллиона рублей

В Красноярском крае банда автоподставщиков заработала 23 миллиона рублей

25 декабря 2024, 02:14
Фото: t.me/IrinaVolk_MVD.
В Красноярском крае будут судить банду автоподставщиков. За два года злоумышленники заработали 23 миллиона рублей.

По версии следствия, банда автоподставщиков действовала в течение двух лет. Участники группировки заранее распределили между собой роли.

Одни члены банды должны были искать автомобили и места для возможного совершения ДТП, другие снимали все на видео.

После инсценировки аферисты обращались в страховые компании, они оформили 50 ДТП. Общая сумма ущерба от действий банды составил больше 23 миллионов рублей.

Видео: t.me/IrinaVolk_MVD.

Сотрудники полиции задержали 7 подозреваемых и провели обыски, обнаружив документы, деньги, автомобили и другие доказательства. На имущество обвиняемых наложили арест, часть ущерба злоумышленники возместили добровольно.

В отношении членов банды завели уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья УК 159.5 УК РФ). В ближайшее время материалы дела направят в суд.

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