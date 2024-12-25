В Красноярском крае банда автоподставщиков заработала 23 миллиона рублей

Posted 25 декабря, 02:14
Published 25 декабря, 02:14
Modified 25 декабря, 02:14
Updated 25 декабря, 02:14
По версии следствия, банда автоподставщиков действовала в течение двух лет. Участники группировки заранее распределили между собой роли.
Одни члены банды должны были искать автомобили и места для возможного совершения ДТП, другие снимали все на видео.
После инсценировки аферисты обращались в страховые компании, они оформили 50 ДТП. Общая сумма ущерба от действий банды составил больше 23 миллионов рублей.
Сотрудники полиции задержали 7 подозреваемых и провели обыски, обнаружив документы, деньги, автомобили и другие доказательства. На имущество обвиняемых наложили арест, часть ущерба злоумышленники возместили добровольно.
В отношении членов банды завели уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья УК 159.5 УК РФ). В ближайшее время материалы дела направят в суд.