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Posted 25 декабря, 01:36

Published 25 декабря, 01:36

Modified 25 декабря, 01:36

Updated 25 декабря, 01:36

В Красноярском крае в «Глории Джинс» на тысячу рублей завысили цену куртки

В Красноярском крае в «Глории Джинс» на тысячу рублей завысили цену куртки

25 декабря 2024, 01:36
Фото: 1MI.
В Красноярском крае в «Глории Джинс» незаконно продали куртку дороже указанной цены. Товар оказался дороже на 1 тысячу рублей.

Житель Зеленогорска рассказал, что купил в магазине «Глория Джинс» куртку за 4999 рублей. Оплатил покупку мужчина банковской картой.

Впоследствии зеленогорец обнаружил, что магазин списал с его счета на 1 тысячу рублей больше заявленной суммы.

В Роспотребнадзоре отмечают, что, если цена товара на кассе не соответствует указанной сумме на ценнике, то это является нарушением. В итоге ведомство объявило владельцу сети магазинов предостережение.

Покупателю рекомендовали обратиться к продавцу с требованием вернуть ему тысячу рублей. В случае отказа житель Зеленогорска может обратиться в суд.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Одежда#Магазин#Красноярский край#Зеленогорск#Роспотребнадзор#Цена
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