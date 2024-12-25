В Красноярском крае в «Глории Джинс» на тысячу рублей завысили цену куртки

Posted 25 декабря, 01:36
Published 25 декабря, 01:36
Modified 25 декабря, 01:36
Updated 25 декабря, 01:36
Житель Зеленогорска рассказал, что купил в магазине «Глория Джинс» куртку за 4999 рублей. Оплатил покупку мужчина банковской картой.
Впоследствии зеленогорец обнаружил, что магазин списал с его счета на 1 тысячу рублей больше заявленной суммы.
В Роспотребнадзоре отмечают, что, если цена товара на кассе не соответствует указанной сумме на ценнике, то это является нарушением. В итоге ведомство объявило владельцу сети магазинов предостережение.
Покупателю рекомендовали обратиться к продавцу с требованием вернуть ему тысячу рублей. В случае отказа житель Зеленогорска может обратиться в суд.