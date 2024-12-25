В «СМ. Сити» подтвердили засыпку протоки на «Южном берегу». Жители жаловались Путину

Posted 25 декабря, 08:56
Published 25 декабря, 08:56
Modified 25 декабря, 09:50
Updated 25 декабря, 09:50
В декабре жители Южного берега записали видеообращение к Владимиру Путину. Строительная компания ООО СЗ «Новый город» планирует засыпать часть русла Абаканской протоки и якобы построить на искусственной насыпи несколько многоэтажных домов.
Местные жители просят Владимира Путина не допустить засыпку Енисея, так как люди хотят видеть там благоустроенную набережную.
«Проспект Мира» обратился в компанию «Новый город» с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе застройщика нам сообщили, что проект образования искусственного земельного участка (ИЗУ) на базе затона Судостроительного завода возник в 2007 году в рамках проекта создания «Южного берега» с обустройством капитальной набережной на берегу Абаканской протоки.
«Этот земельный участок соответствует генплану территориального развития Красноярска и относится к зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В настоящее время проводятся предпроектные изыскательные работы, по результатам которых будет подготовлена документация по созданию ИЗУ.
Впоследствии документы должны пройти государственную экологическую и строительную экспертизы на федеральном уровне. Вся деятельность ООО „СЗ „Новый Город“, связанная с образованием ИЗУ осуществляется строго в соответствии с Законом №246-ФЗ».
В запросе «ПМ» также попросил компанию рассказать о том, какие объекты фирма планирует построить на искусственной насыпи. Однако этот вопрос застройщик оставил без ответа.
В департаменте градостроительства нам пояснили, что разрешение на создание искусственного земельного участка 15 апреля 2024 года выдало Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов на основании решения суда.
«Вопросы использования водных объектов как собственности РФ регулируются федеральным законодательством.
Проект по созданию искусственного земельного участка должен быть подкреплен соответствующим заключением государственной экологической экспертизы. Одно из условий её прохождения — это проведение общественных обсуждений по оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду».
В департаменте добавили, что действующий проект планировки и межевания микрорайона Южного берега предусматривает освоение лишь материковой части территории.
В августе 2011 года, на заседании в горсовете гендиректор «СМ.Сити» Александр Коропачинский предложил депутатам согласовать новый проект планировки «Южного берега» — школу на 825 мест предложили построить на территории искусственной насыпи в Абаканской протоке.
Весной 2018 года проект планировки вновь скорректировали. По-прежнему предлагалось строить школу в западной части «Южного берега» на искусственней насыпи. При этом учреждение было рассчитано уже на 1280 мест.
В 2020 году застройщик за свой счет подготовил проект насыпи. В апреле 2021 года прошли публичные слушания по этому проекту. Многие жители были против насыпи.
В мае 2024 года стало известно, что школу «на воде» строить не будут. При этом в мэрии отмечали, что не знают, как именно будут использовать земельный участок на берегу Енисея.