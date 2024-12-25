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Posted 25 декабря, 08:12

Published 25 декабря, 08:12

Modified 25 декабря, 08:49

Updated 25 декабря, 08:49

Высокопоставленного сотрудника ДПС Красноярска задержали за взятку в 60 тысяч

Высокопоставленного сотрудника ДПС Красноярска задержали за взятку в 60 тысяч

25 декабря 2024, 08:12
Фото: Пресс-служба МВД.
В Красноярске задержали командира полка городской ДПС Владимира Евсеенко. Его подозревают в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия, с марта по август 2024 года полицейский получил от своего знакомого частями взятку в виде строительных материалов на 60 тысяч рублей. За это командир полка указывал подчиненным, чтобы те не наказывали мужчину за тонировку и не вносили информацию об этом в базу данных.

Видео: СК Красноярского края.

Дело возбудили по материалам УФСБ края и отдела собственной безопасности краевого ГУ МВД.

Полицейский задержан. В МВД заявили, что он отстранен от работы. При подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел «по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности».

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