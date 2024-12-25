Высокопоставленного сотрудника ДПС Красноярска задержали за взятку в 60 тысяч

По версии следствия, с марта по август 2024 года полицейский получил от своего знакомого частями взятку в виде строительных материалов на 60 тысяч рублей. За это командир полка указывал подчиненным, чтобы те не наказывали мужчину за тонировку и не вносили информацию об этом в базу данных.