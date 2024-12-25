Якушев рассказал, как партия ЕР поддерживает жителей приграничья

Владимир Якушев, секретарь генсовета партии, напомнил выражение времен Великой Отечественной войны: «Если надежный тыл, то фронт будет сильным!». Он подчеркнул актуальность данного принципа сегодня. По его словам, одной из главных задач «Единой России» сейчас является помощь бойцам в зоне проведения СВО и обеспечение надежного тыла. С февраля 2022 года партия регулярно направляет в подразделения на линии фронта необходимую технику и экипировку. Также при её поддержке были разработаны и внедрены в системное производство российские модели беспилотников. Об этом пишет портал mkset.ru.