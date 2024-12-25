Якушев рассказал, как партия ЕР поддерживает жителей приграничья

Posted 25 декабря, 10:52
Published 25 декабря, 10:52
Modified 25 декабря, 10:56
Updated 25 декабря, 10:56
Владимир Якушев, секретарь генсовета партии, напомнил выражение времен Великой Отечественной войны: «Если надежный тыл, то фронт будет сильным!». Он подчеркнул актуальность данного принципа сегодня. По его словам, одной из главных задач «Единой России» сейчас является помощь бойцам в зоне проведения СВО и обеспечение надежного тыла. С февраля 2022 года партия регулярно направляет в подразделения на линии фронта необходимую технику и экипировку. Также при её поддержке были разработаны и внедрены в системное производство российские модели беспилотников. Об этом пишет портал mkset.ru.
С самого начала СВО «Единая Россия» поддерживает новые регионы. В народной программе партии прописан комплекс мер по восстановлению Новороссии и Донбасса.
Секретарь генсовета партии отметил, что гуманитарная миссия партии в новых и прифронтовых регионах страны включает в себя не только отправку различных грузов, но и личное участие активистов. Более пяти тысяч волонтеров уже побывали на территории новых регионов. Они помогают в восстановлении социальных объектов, адресной доставке продуктов питания и в работе медиков.
В Белгородской области открыт центр помощи «Единой России». Волонтеры партии также доставляют гуманитарную помощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области.
В августе партия также открыла гуманитарный центр для жителей Курской области, взяв на себя полное обеспечение всех ПВР в Курске. Более 40 тысяч человек уже получили продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки в региональном штабе общественной поддержки.
Одним из приоритетов работы партии остается помощь участникам СВО. «Единая Россия» выступила инициатором более 130 федеральных законов о защите прав бойцов и членов их семей. В рамках декабрьского съезда в народной программе было создано новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».
Президент РФ поручил партии развивать кадровые программы для участников СВО. Сайт ER.RU сообщает, что данная работа уже идет на базе высшей партийной школы.
По словам Якушева, в этом году был проведен специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от партии на выборах различного уровня.
«С 2022 года в Красноярском крае работает краевой партийный гуманитарный центр „Единой России“. Он объединяет партийцев, волонтеров региона, неравнодушных жителей. Благодаря его работе в зону СВО отправилось 76 многотоннажных машин с гумпомощью. Работает гумцентр исключительно по заявкам подразделений, в которых выполняют боевые задачи наши земляки.
Буквально накануне мы отправили новогодний рейс для бойцов, в его составе строительные материалы, инструменты, утеплитель, отопители, генераторы, медикаменты, теплая одежда, детские письма и новогодние подарки. Уже третий новый год Красноярский край встречает с заботой о наших защитниках. От всей души благодарим всех жителей края, кто искренне и сердечно помогает фронту, большое вам спасибо с передовой. Пусть 2025 год станет годом нашей победы!» — рассказала руководитель гуманитарного центра «Единой России» в Красноярском крае Инна Рычкова.