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Posted 25 декабря, 10:52

Published 25 декабря, 10:52

Modified 25 декабря, 10:56

Updated 25 декабря, 10:56

Якушев рассказал, как партия ЕР поддерживает жителей приграничья

Якушев рассказал, как партия ЕР поддерживает жителей приграничья

25 декабря 2024, 10:52
Фото: ER.RU.
«Единая Россия» направила в зону СВО, в новые и прифронтовые регионы более 135 тысяч тонн помощи. Бойцы СВО получили от партии 42 тысячи ударных дронов, разведывательные БПЛА, аптечки, радиостанции, средства РЭБ, тепловизоры, автомобили и многое другое.

Владимир Якушев, секретарь генсовета партии, напомнил выражение времен Великой Отечественной войны: «Если надежный тыл, то фронт будет сильным!». Он подчеркнул актуальность данного принципа сегодня. По его словам, одной из главных задач «Единой России» сейчас является помощь бойцам в зоне проведения СВО и обеспечение надежного тыла. С февраля 2022 года партия регулярно направляет в подразделения на линии фронта необходимую технику и экипировку. Также при её поддержке были разработаны и внедрены в системное производство российские модели беспилотников. Об этом пишет портал mkset.ru.

С самого начала СВО «Единая Россия» поддерживает новые регионы. В народной программе партии прописан комплекс мер по восстановлению Новороссии и Донбасса.

Секретарь генсовета партии отметил, что гуманитарная миссия партии в новых и прифронтовых регионах страны включает в себя не только отправку различных грузов, но и личное участие активистов. Более пяти тысяч волонтеров уже побывали на территории новых регионов. Они помогают в восстановлении социальных объектов, адресной доставке продуктов питания и в работе медиков.

В Белгородской области открыт центр помощи «Единой России». Волонтеры партии также доставляют гуманитарную помощь в освобожденные населенные пункты Харьковской области.

В августе партия также открыла гуманитарный центр для жителей Курской области, взяв на себя полное обеспечение всех ПВР в Курске. Более 40 тысяч человек уже получили продуктовые наборы и консультации по мерам поддержки в региональном штабе общественной поддержки.

Одним из приоритетов работы партии остается помощь участникам СВО. «Единая Россия» выступила инициатором более 130 федеральных законов о защите прав бойцов и членов их семей. В рамках декабрьского съезда в народной программе было создано новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей».

Президент РФ поручил партии развивать кадровые программы для участников СВО. Сайт ER.RU сообщает, что данная работа уже идет на базе высшей партийной школы.

По словам Якушева, в этом году был проведен специальный курс для бойцов, которые прошли процедуру предварительного голосования и выдвигались кандидатами от партии на выборах различного уровня.

«С 2022 года в Красноярском крае работает краевой партийный гуманитарный центр „Единой России“. Он объединяет партийцев, волонтеров региона, неравнодушных жителей. Благодаря его работе в зону СВО отправилось 76 многотоннажных машин с гумпомощью. Работает гумцентр исключительно по заявкам подразделений, в которых выполняют боевые задачи наши земляки.
Буквально накануне мы отправили новогодний рейс для бойцов, в его составе строительные материалы, инструменты, утеплитель, отопители, генераторы, медикаменты, теплая одежда, детские письма и новогодние подарки. Уже третий новый год Красноярский край встречает с заботой о наших защитниках. От всей души благодарим всех жителей края, кто искренне и сердечно помогает фронту, большое вам спасибо с передовой. Пусть 2025 год станет годом нашей победы!» — рассказала руководитель гуманитарного центра «Единой России» в Красноярском крае Инна Рычкова.
#Общество
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