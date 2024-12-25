Заммэра Москвы пообещал реорганизацию нескольких городских участков по программе КРТ

По словам Владимира Ефимова, в рамках воплощения в жизнь программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано 11 неэффективно используемых участков, которые объединили в единый проект редевелопмента. На территории размером 31,31 гектара построят ЖК со всеми необходимыми для комфортной жизни объектами. В общей сложности на этих землях возведут 659,26 тысячи квадратных метров недвижимости различного функционала. Инициатива потребует более 146 миллиардов рублей инвестиционных средств, при этом ежегодный бюджетный эффект составит свыше 3,2 миллиарда рублей. Как сообщает stroi.mos.ru, на фоне реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово откроется более 7,2 тысячи новых вакансий.