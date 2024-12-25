Заммэра Москвы пообещал реорганизацию нескольких городских участков по программе КРТ

Posted 25 декабря, 15:54
Published 25 декабря, 15:54
Modified 25 декабря, 15:55
Updated 25 декабря, 15:55
Проект прокомментировал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По словам Владимира Ефимова, в рамках воплощения в жизнь программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано 11 неэффективно используемых участков, которые объединили в единый проект редевелопмента. На территории размером 31,31 гектара построят ЖК со всеми необходимыми для комфортной жизни объектами. В общей сложности на этих землях возведут 659,26 тысячи квадратных метров недвижимости различного функционала. Инициатива потребует более 146 миллиардов рублей инвестиционных средств, при этом ежегодный бюджетный эффект составит свыше 3,2 миллиарда рублей. Как сообщает stroi.mos.ru, на фоне реорганизации площадок в районах Дмитровский и Лианозово откроется более 7,2 тысячи новых вакансий.
Отведенные под реорганизацию территории расположены в непосредственной близости от станции «Лианозово» первого Московского центрального диаметра и одноименной станции метро.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте неэффективно используемых земель построят 415,41 тысячи квадратных метров современного жилья. Кроме того, в пределах благоустроенных территорий возведут коммерческие и социальные объекты суммарной площадью 243,85 тысячи квадратных метров. На территории жилого квартала планируется открыть школу на 1000 мест, детсад на 350 мест, подстанцию скорой помощи, отделение полиции и торговый центр с физкультурно-оздоровительным комплексом. Также землю в размере 0,82 гектара оборудуют под конечную станцию наземного городского транспорта.
Программа КРТ направлена на возведение многофункциональных городских кварталов, где на месте бывших промзон и заброшенных территорий прокладывают дороги, строят современные жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры. На сегодняшний день в Москве ведется разработка и воплощение в жизнь одновременно 236 проектов КРТ суммарной площадью около 3,1 тысячи гектаров в рамках озвученного ранее поручения мэра столицы Сергея Собянина.