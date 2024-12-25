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Posted 25 декабря, 06:44

Published 25 декабря, 06:44

Modified 25 декабря, 07:35

Updated 25 декабря, 07:35

Жительница края стала юбилейный пассажиром «КрасАвиа» и выиграла бесплатный полет

Жительница края стала юбилейный пассажиром «КрасАвиа» и выиграла бесплатный полет

25 декабря 2024, 06:44
Фото: КрасАвиа.
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24 декабря на рейсе Красноярск — Подкаменная Тунгуска «КрасАвиа» перевезла юбилейного, 500-тысячного с начала 2024 года пассажира. Ему подарили сертификат на бесплатный перелет любым регулярным рейсом авиакомпании и фирменные сувениры.

Этим пассажиром стала жительница Подкаменной Тунгуски Светлана Титоренко, которая возвращалась в родной поселок. Светлана — учитель начальных классов, всю жизнь проработала в одной сельской школе. На этом рейсе она сопровождала учеников после посещения губернаторской ёлки. Генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров лично вручил ей подарки.

«В прошлом году, мы немного не дотянули до рубежа в полмиллиона пассажиров — остановились на 491 тысяче. Но динамика КрасАвиа очевидна: в 2021 году в это же время, мы чествовали 300-тысячного пассажира; в 2022-м — 400-тысячного. И вот, достигли планки своего исторического максимума. Полмиллиона пассажиров на фоне всей авиационной отрасли России, казалось бы, не так уж и много, но для региональной авиакомпании такой показатель дорогого стоит», — отметил Егоров.

Маршрутная сеть «КрасАвиа» насчитывает 34 регулярных направления, а в 2018 году их было всего девять. Продолжается обновление парка воздушных судов, улучшается количество и качество сервисных услуг.

#Владислав Савончик
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