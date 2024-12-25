Жительница края стала юбилейный пассажиром «КрасАвиа» и выиграла бесплатный полет

Этим пассажиром стала жительница Подкаменной Тунгуски Светлана Титоренко, которая возвращалась в родной поселок. Светлана — учитель начальных классов, всю жизнь проработала в одной сельской школе. На этом рейсе она сопровождала учеников после посещения губернаторской ёлки. Генеральный директор «КрасАвиа» Андрей Егоров лично вручил ей подарки.