Что подарить на Новый год внукам и детям? Топ бюджетных подарков

Во-первых, нужно определиться с бюджетом на подарки. Выбирать будет легче, если вы будете знать сумму, на которую вам нужен подарок. Чтобы сэкономить, можно поискать акции или купоны. Или может у вас где-то завалялась карточка с бонусами в определенный магазин?