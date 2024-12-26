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Posted 26 декабря, 11:39

Published 26 декабря, 11:39

Modified 26 декабря, 11:41

Updated 26 декабря, 11:41

Что подарить на Новый год внукам и детям? Топ бюджетных подарков

Что подарить на Новый год внукам и детям? Топ бюджетных подарков

26 декабря 2024, 11:39
Фото: www.freepik.com.
Угадать с тем, что именно подарить своим родным на Новый год, бывает сложно. «Проспект Мира» подготовил подборку недорогих и интересных подарков для ваших маленьких родственников.

Как правильно выбрать подарок?

Во-первых, нужно определиться с бюджетом на подарки. Выбирать будет легче, если вы будете знать сумму, на которую вам нужен подарок. Чтобы сэкономить, можно поискать акции или купоны. Или может у вас где-то завалялась карточка с бонусами в определенный магазин?

Во-вторых, учитывайте возраст и вкусы ребенка. Можно поболтать с ним или просто посмотреть, какие вещи ему нравятся, и о чем он говорил сам.

Для любознательных

Можно подарить набор для опытов. Такие продаются в магазинах и на маркетплейсах в разных вариациях: с кинетическим песком и слаймом, с химическими опытами или опытами по физике. Еще, как вариант, микроскоп «Юный исследователь с биноклем».

Фото: www.wildberries.ru

Можно подарить квест-шкатулку. Есть наборы с разной сложностью. Можно положить какой-нибудь небольшой подарок внутрь коробки-квеста — например, немного сладостей.

Для творческих

Самый очевидный вариант — различные наборы для рисования, создания украшений, лепки или чего-то еще. Можно выбирать комплекты для создания бижутерии, куда входят бусины, ленты, подвески и другие элементы, или наборы по росписи статуэток.

Фото: www.wildberries.ru

Для подарка подойдут наборы для рисования с красками, карандашами и бумагой. Любителям лепки понравятся тематические наборы с формочками и аксессуарами.

Для детей постарше есть наборы для создания светильников, украшений, поделок из эпоксидной смолы или дерева.

Еще можно подарить раскраску — сейчас существуют различные книжки с рисунками по совершенно разным темам. Можно подыскать вариант с любимым мультфильмов или с животными, а в дополнение взять набор хороших маркеров или красок.

Для игр

Можно подарить настольную игру, в которую ребенок сможет играть со взрослыми или своими друзьями. Будут интересны такие игры, как «Имаджинариум», «Слово за слово», «Мемо» и «Каракатау».

Хорошим подарком станут простые радиоуправляемые модели машин или вертолетов. Подросткам можно подарить более сложные вещи, такие как квадрокоптеры с камерой или скоростные багги. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с возрастными рекомендациями и особенностями управления.

Можно выбрать для подарка конструкторы и наборы для сборки. Для школьников подойдут лего, а для детей помладше — конструкторы, в которых размер деталей побольше.

Фото: www.wildberries.ru

И, конечно, можно подарить ребенку игрушку, о которой он просил — куклу, поезд, динозавра или что угодно еще.

Для развития

Можно подарить классические пазлы, 3D-пазлы или какую-нибудь головоломку.

Фото: www.wildberries.ru

Еще для подарка можно рассмотреть интерактивные книги и энциклопедии. Первые содержат игровые элементы, наклейки, звуковое сопровождение, вторые — расширяют кругозор и могут стать началом хобби.

Детям помладше можно подарить обучающие карточки — они помогают в изучении алфавита, цифр, иностранных языков, и знакомят с окружающим миром. Выбирайте комплекты с яркими картинками и четкими надписями.

Для тепла и уюта

Можно подарить теплые шарфы и варежки с новогодним дизайном. Если вы умеете вязать, то такой подарок можно сделать своими руками.

Фото: www.freepik.com

Пижамы с популярными персонажами или просто в новогодней тематике — хороший вариант подарка. Главное, не прогадать с выбором принта.

  • Если вы все еще ломаете голову над тем, что подарить близким на Новый год, то можете взять себе на заметку что-то из этого топа небанальных подарков. Никаких носков и гелей для душа в нем нет.
  • Ранее красноярцы назвали самые желанные подарки на Новый год. Каждый десятый рассказал, что лучшим подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. 7% хотели бы получить сертификат на образовательные курсы, а 4% — новую бытовую технику.
  • Сами жители на подарки близким планируют потратить до 20 тысяч рублей. Красноярск попал в топ-3 города, где жители потратят больше всего на это.
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#София Штейнберг#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Дети#Новый год#Подарки
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