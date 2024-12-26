Что подарить на Новый год внукам и детям? Топ бюджетных подарков

Posted 26 декабря, 11:39
Published 26 декабря, 11:39
Modified 26 декабря, 11:41
Updated 26 декабря, 11:41
Во-первых, нужно определиться с бюджетом на подарки. Выбирать будет легче, если вы будете знать сумму, на которую вам нужен подарок. Чтобы сэкономить, можно поискать акции или купоны. Или может у вас где-то завалялась карточка с бонусами в определенный магазин?
Во-вторых, учитывайте возраст и вкусы ребенка. Можно поболтать с ним или просто посмотреть, какие вещи ему нравятся, и о чем он говорил сам.
Можно подарить набор для опытов. Такие продаются в магазинах и на маркетплейсах в разных вариациях: с кинетическим песком и слаймом, с химическими опытами или опытами по физике. Еще, как вариант, микроскоп «Юный исследователь с биноклем».
Можно подарить квест-шкатулку. Есть наборы с разной сложностью. Можно положить какой-нибудь небольшой подарок внутрь коробки-квеста — например, немного сладостей.
Самый очевидный вариант — различные наборы для рисования, создания украшений, лепки или чего-то еще. Можно выбирать комплекты для создания бижутерии, куда входят бусины, ленты, подвески и другие элементы, или наборы по росписи статуэток.
Для подарка подойдут наборы для рисования с красками, карандашами и бумагой. Любителям лепки понравятся тематические наборы с формочками и аксессуарами.
Для детей постарше есть наборы для создания светильников, украшений, поделок из эпоксидной смолы или дерева.
Еще можно подарить раскраску — сейчас существуют различные книжки с рисунками по совершенно разным темам. Можно подыскать вариант с любимым мультфильмов или с животными, а в дополнение взять набор хороших маркеров или красок.
Можно подарить настольную игру, в которую ребенок сможет играть со взрослыми или своими друзьями. Будут интересны такие игры, как «Имаджинариум», «Слово за слово», «Мемо» и «Каракатау».
Хорошим подарком станут простые радиоуправляемые модели машин или вертолетов. Подросткам можно подарить более сложные вещи, такие как квадрокоптеры с камерой или скоростные багги. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с возрастными рекомендациями и особенностями управления.
Можно выбрать для подарка конструкторы и наборы для сборки. Для школьников подойдут лего, а для детей помладше — конструкторы, в которых размер деталей побольше.
И, конечно, можно подарить ребенку игрушку, о которой он просил — куклу, поезд, динозавра или что угодно еще.
Можно подарить классические пазлы, 3D-пазлы или какую-нибудь головоломку.
Еще для подарка можно рассмотреть интерактивные книги и энциклопедии. Первые содержат игровые элементы, наклейки, звуковое сопровождение, вторые — расширяют кругозор и могут стать началом хобби.
Детям помладше можно подарить обучающие карточки — они помогают в изучении алфавита, цифр, иностранных языков, и знакомят с окружающим миром. Выбирайте комплекты с яркими картинками и четкими надписями.
Можно подарить теплые шарфы и варежки с новогодним дизайном. Если вы умеете вязать, то такой подарок можно сделать своими руками.
Пижамы с популярными персонажами или просто в новогодней тематике — хороший вариант подарка. Главное, не прогадать с выбором принта.