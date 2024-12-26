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Posted 26 декабря, 06:35

Published 26 декабря, 06:35

Modified 26 декабря, 07:00

Updated 26 декабря, 07:00

Главную городскую елку откроют в Красноярске уже 27 декабря. Что будет на празднике?

Главную городскую елку откроют в Красноярске уже 27 декабря. Что будет на празднике?

26 декабря 2024, 06:35
Фото: t.me/tatyshev_park.
На острове Татышев 27 декабря откроется главная городская елка. Рассказываем, что в программе праздника.

Елку откроют 27 декабря в 19:00. Красноярцам покажут театральную программу с участием творческих коллективов муниципальных и краевых учреждений культуры.

«В день открытия главной ёлки посетители увидят на ней новый визуальный контент, который готовится специально под новую тематику празднования Нового года», — пишут в мэрии.

На острове уже обустроили 7 ледяных горок. Вокруг елки возвели ледовые скульптуры по мотивам произведения Чайковского — балета «Щелкунчик».

На открытие елки можно добраться на бесплатных автобусах. Автобусы будут ходить с 18:30 до 23:30.

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