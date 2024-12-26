Главную городскую елку откроют в Красноярске уже 27 декабря. Что будет на празднике?

Posted 26 декабря, 06:35
Published 26 декабря, 06:35
Modified 26 декабря, 07:00
Updated 26 декабря, 07:00
Елку откроют 27 декабря в 19:00. Красноярцам покажут театральную программу с участием творческих коллективов муниципальных и краевых учреждений культуры.
«В день открытия главной ёлки посетители увидят на ней новый визуальный контент, который готовится специально под новую тематику празднования Нового года», — пишут в мэрии.
На острове уже обустроили 7 ледяных горок. Вокруг елки возвели ледовые скульптуры по мотивам произведения Чайковского — балета «Щелкунчик».
На открытие елки можно добраться на бесплатных автобусах. Автобусы будут ходить с 18:30 до 23:30.