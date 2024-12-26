«Греют и экономят»: красноярцы рассказали о котлах, установленных по госпрограмме

«У нас долгое время не было единого пожарного норматива для домашних котельных, куда мы должны были ставить оборудование. В этом нет ничего удивительного, поскольку программа в таком масштабе реализовалась впервые. И вот, наконец, в августе мы получили свод правил от МЧС. Два главных параметра в них — 1,25 метров от топки до стены и 2,2 метров — минимальная высота потолка. После этого мы разработали методичку и начали напрямую общаться с красноярцами», — рассказал руководитель проектного офиса института в Красноярске Павел Калинин.