«Греют и экономят»: красноярцы рассказали о котлах, установленных по госпрограмме

Posted 26 декабря, 09:42
Published 26 декабря, 09:42
Modified 26 декабря, 09:44
Updated 26 декабря, 09:44
Красноярск стал первым из 12 крупных промышленных центров федерального проекта «Чистый воздух», где за несколько месяцев больше тысячи домов бесплатно получили современную отопительную систему. По данным Минприроды России, переход частного сектора на более экологичное оборудование снизит объем вредных выбросов в атмосферу до 30%.
Установкой оборудования занимался Центральный проектно-технологический институт «Росатома» (ЦПТИ). Организация получила контракт в конце 2023 года, однако монтаж оборудования начался лишь в сентябре 2024-го.
«У нас долгое время не было единого пожарного норматива для домашних котельных, куда мы должны были ставить оборудование. В этом нет ничего удивительного, поскольку программа в таком масштабе реализовалась впервые. И вот, наконец, в августе мы получили свод правил от МЧС. Два главных параметра в них — 1,25 метров от топки до стены и 2,2 метров — минимальная высота потолка. После этого мы разработали методичку и начали напрямую общаться с красноярцами», — рассказал руководитель проектного офиса института в Красноярске Павел Калинин.
На горячую линию ЦПТИ поступило 14,7 тысячи звонков от жителей, готовых поучаствовать в программе. Из них 4 тысячи котельных, со слов собственников, подходили по габаритам. В каждый дом приходили инженеры центра подрядчика, чтобы сверить данные и сделать фотографии. Далее владельцы жилья подписывали документы, соглашаясь участвовать в программе, заполняли опросный лист, и подрядчик вносил их в график.
«Помимо согласия мы просили предоставить выписку из ЕГРН, чтобы подтвердить право на собственность и проверить, чтобы дом был не меньше 50 квадратов. Это тоже очень важный момент, поскольку сами котлы довольно-таки мощные — от 12 кВт — и работают в режиме постоянного горения с минимальной температурой 45 градусов. В жилье небольшой площади просто будет очень жарко», — объяснил Калинин.
В среднем на монтаж одного котла уходило около девяти часов. Бывало, специалисты укладывались и в четыре, а иногда работы растягивались на трое суток. Каждый дом индивидуальный и подход к нему был такой же, поясняет Калинин.
«Для установки котла у завода-изготовителя закупается минимум 67 позиций. В стандартный набор входит дымоход, система обвязки вокруг котла, стабилизатор, автоматический выключатель. Все это устанавливается с учетом особенностей здания: кровли, подвала, вентиляции, дымоходов, где-то приходилось сделать по 5–6 переходов, чтобы система заработала».
Но одно дело установить котел, другое — научиться им пользоваться. Многие участники программы — пожилые люди. Инженеры каждому новому владельцу оборудования объясняли, как им пользоваться, а если потом появлялись вопросы — консультировали по горячей линии или снова приезжали на место. Кроме того, на установки действует годовая гарантия.
«Я понимаю, что мы, как говорится, просто сделали свою работу. Но, поверьте, это было непросто и для нас, и для администрации Красноярска, которая впервые готовила такую программу к запуску. Зато теперь у нас есть огромный опыт, как все смоделировать и настроить процессы. Уверен, он в следующем году пригодится не только здесь, но и в других городах-участниках „Чистого воздуха“. Во всяком случае, мы готовы поделиться с коллегами всем, что узнали», — заключает Павел Калинин.
На частный сектор приходится около 10% от всех выбросов в Красноярске, однако именно дым от печей больше всего загрязняет городской воздух, отмечают экологи. При горении угля выделяется вредный бензапирен, который из-за низких труб, остается в приземном слое атмосферы.
Дарья Зеленова с супругом воспитывает шестерых детей. Они живут в частном доме и, как и большинство местных, топят углем. Они подали заявку в программу еще в 2022 году.
«У нас изначально котел стоял в доме, и микропыль поднималась до второго этажа. Решили построить большую кочегарку на улице, провели от нее соединительные трубы. И тут у нас котел лопнул, и в апреле мы остались без тепла. Пришлось на время купить электрокотел и надеяться, что по программе нам новое оборудование поставят в 2024 году. Когда стало понятно, что придут монтажники, попросили подрядчика помочь в первую очередь. Нам пошли навстречу, и в сентябре у нас был новый котел», — отмечает Дарья.
Семья котлом довольна. Говорит, что работа выполнена чисто, а установка экономит деньги и время. Одного мешка угля, по их словам, хватает на пару дней, поэтому не нужно постоянно подбрасывать топливо и поднимать лишнюю пыль.
Александр Рафальский обзавелся котлом в октябре. Он уже посчитал, сколько сэкономил денег на новом оборудовании.
«Прошлую зиму мы в доме не жили. Электрический тэн поддерживал плюсовую температуру, чтобы вода не замерзла. Счет за месяц выходил до 15 тысяч, при этом дом не прогревался. А сейчас у нас 20 градусов в помещении, тратим в два раза меньше, а тепла получаем гораздо больше. Словом, греет и экономит деньги. Чего еще нужно?» — сказал Александр.
По его словам, котлом интересуются соседи, заходят посмотреть и спрашивают о программе. Кто-то собирается подавать заявку в следующем году. Впрочем, не всех в нее включат. В квартале, где живет Александр, много домов построено еще в 1950-х годах. Владельцам жилья придется обновлять свои пристройки или вовсе строить их с нуля.
Александр отмечает их экологических эффект новых котлов, сравнивая их с обычными котлами, от которых видна угольная пыль и есть характерный запах, поднимающийся от частного сектора зимой.
«У родителей есть квартира в километре от частного сектора. Иногда из-за розы ветров запах жженого угля невыносим. Но на самом деле, смотрю по себе, котел реально работает. Затопишь, выйдешь наружу, а черного дыма нет. Думаю, если всех нас постепенно переведут на это оборудование, то и сажа с наших огородов пропадет, и дышать станет легче», — заявил мужчина.
В 2024 году в рамках «Чистого воздуха» помимо 1115 автоматизированных твердотопливных котлов в Красноярске установили 180 газгольдеров. Еще 105 домов перевели на электрическое отопление. Программа продлится и в 2025-м. Прием заявок уже открыт.
«В планах на следующий год установить в Красноярске еще более 1110 котлов. Работы много, но теперь у нас уже есть определенный накопленный опыт, который мы учтем в дальнейшем», — написал в своем телеграм-канале министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин.
Он добавил, что впервые на территории города переведено такое количество домовладений на автоматизированные котлы и было немало задач, которые приходилось решать «с колес».
«Благодаря тому, что команда грамотно выстроила работу, наняла нужное количество бригад установщиков и монтажников, все котлы установлены и теперь 1115 довольных семей обогревают свои дома с помощью нового экологичного оборудования», — подчеркнул министр.