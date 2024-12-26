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Posted 26 декабря, 13:00

Published 26 декабря, 13:00

Modified 26 декабря, 13:02

Updated 26 декабря, 13:02

Кадровик красноярской школы запретила мужчинам заходить в её кабинет

Кадровик красноярской школы запретила мужчинам заходить в её кабинет

26 декабря 2024, 13:00
Фото: 1MI.
Кадровик красноярской школы №78 повесила на дверь своего кабинета объявление о запрете входа мужчинам.

Фото из школы опубликовали в соцсетях. Автор поста заявил, что сотрудница учреждения не пускает в кабинет мужчин по религиозным убеждениям — якобы она вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и не хочет контактировать с мужчинами по этой причине.

В управлении образования Красноярска заявили, что никакого религиозного смысла в объявлении не было:

«Сотрудница отдела кадров заканчивала важную работу с документами по начислению заработной платы работникам школы перед Новым годом. Для того, чтобы ее не отвлекали от процесса, женщина вывесила объявление на дверь, однако составила его некорректно», — публикует ответ управления канал «Борус. Люди».

Однако в комментариях к публикации люди заявляют, что объявление о запрете входа мужчинам висело на двери несколько месяцев.

Сейчас, как заявили в управлении, бумагу сняли. С сотрудницей провели беседу и сделали ей устное замечание.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Образование#Школа#Управление образования#Религия#Мужчины
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