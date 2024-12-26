Кадровик красноярской школы запретила мужчинам заходить в её кабинет

Posted 26 декабря, 13:00
Published 26 декабря, 13:00
Modified 26 декабря, 13:02
Updated 26 декабря, 13:02
Фото из школы опубликовали в соцсетях. Автор поста заявил, что сотрудница учреждения не пускает в кабинет мужчин по религиозным убеждениям — якобы она вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и не хочет контактировать с мужчинами по этой причине.
В управлении образования Красноярска заявили, что никакого религиозного смысла в объявлении не было:
«Сотрудница отдела кадров заканчивала важную работу с документами по начислению заработной платы работникам школы перед Новым годом. Для того, чтобы ее не отвлекали от процесса, женщина вывесила объявление на дверь, однако составила его некорректно», — публикует ответ управления канал «Борус. Люди».
Однако в комментариях к публикации люди заявляют, что объявление о запрете входа мужчинам висело на двери несколько месяцев.
Сейчас, как заявили в управлении, бумагу сняли. С сотрудницей провели беседу и сделали ей устное замечание.