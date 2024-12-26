Кадровик красноярской школы запретила мужчинам заходить в её кабинет

Фото из школы опубликовали в соцсетях. Автор поста заявил, что сотрудница учреждения не пускает в кабинет мужчин по религиозным убеждениям — якобы она вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и не хочет контактировать с мужчинами по этой причине.