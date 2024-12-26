Красноярские рестораны планируют поднять цены в 2025 году. На сколько?

Posted 26 декабря, 02:49
Published 26 декабря, 02:49
Modified 26 декабря, 03:26
Updated 26 декабря, 03:26
Владелец кафе «Заповедное» Денис Дубинников рассказал Gornovosti, что традиционно в преддверии Нового года растут цены на ингредиенты. Сильнее всего подорожали икра, говяжий язык и морепродукты.
Дубинников отмечает, что даже после стабилизации цен стоимость блюд все равно вырастет. Ожидается, что с 2025 года блюда в «Заповедном» подорожают 10%.
Евгений Пономарев, который владеет сетью лапшичных «Панда и Гусь», барами «Нет проблем», Yushin brother's и т. д., также заявил, что в среднем стоимость позиций в меню его заведений вырастет на 5-10%.
«Повышение цен будет, здесь закон рынка. Менять ингредиенты не планируем, поскольку это вызовет снижение качества. Также не будем уменьшать выходы блюд».
Операционный директор Bellini Gastronomic Ecosystem Вероника Дудченко отметила, что на данный момент у них нет планов повышать цены на блюда. Однако все будет зависеть от экономический ситуации.