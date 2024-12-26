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Posted 26 декабря, 02:49

Published 26 декабря, 02:49

Modified 26 декабря, 03:26

Updated 26 декабря, 03:26

Цены в красноярских ресторанах с 2025 года могут вырасти на 10%

Красноярские рестораны планируют поднять цены в 2025 году. На сколько?

26 декабря 2024, 02:49
Фото: 2gis.ru.

Цены в красноярских ресторанах с 2025 года могут вырасти на 10%

Красноярские рестораны предупредили о повышении цен. В среднем стоимость блюд может вырасти на 5-10%.

Владелец кафе «Заповедное» Денис Дубинников рассказал Gornovosti, что традиционно в преддверии Нового года растут цены на ингредиенты. Сильнее всего подорожали икра, говяжий язык и морепродукты.

Дубинников отмечает, что даже после стабилизации цен стоимость блюд все равно вырастет. Ожидается, что с 2025 года блюда в «Заповедном» подорожают 10%.

Евгений Пономарев, который владеет сетью лапшичных «Панда и Гусь», барами «Нет проблем», Yushin brother's и т. д., также заявил, что в среднем стоимость позиций в меню его заведений вырастет на 5-10%.

«Повышение цен будет, здесь закон рынка. Менять ингредиенты не планируем, поскольку это вызовет снижение качества. Также не будем уменьшать выходы блюд».

Операционный директор Bellini Gastronomic Ecosystem Вероника Дудченко отметила, что на данный момент у них нет планов повышать цены на блюда. Однако все будет зависеть от экономический ситуации.

  • Ранее бренд-шеф Bellini Роман Чемеренко рассказал, кто и когда превратил Красноярск в гастростолицу, и в чем особенность красноярской гастрономии.
  • До этого мы писали, что 29 декабря в Красноярске откроется кофейня Hello, Coffee от Bellini.
  • Ранее на Взлетке открылась третья в городе кофейня Smith.
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