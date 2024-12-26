Красноярский край может остаться без света? Чем грозит переезд иркутских майнеров

Posted 26 декабря, 06:45
Published 26 декабря, 06:45
Modified 26 декабря, 06:47
Updated 26 декабря, 06:47
Правительство России утвердило ограничение на майнинг криптовалюты в 13 регионах. Полный запрет с начала 2025 года и до 15 марта 2031 года будет действовать в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и ряде других регионов.
Добычу криптовалюты запретят и на некоторых территориях Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. Ограничения для них будут действовать в пики энергопотребления: в 2025 году — с 1 января по 15 марта, в последующие годы — с 15 ноября по 15 марта.
Ранее, в июле 2024 года, Владимир Путин заявлял, что из-за деятельности майнеров пострадали Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край. В регионах заканчиваются мощности для подключения новых социальных объектов, а также происходят аварии на электросетях, особенно зимой.
По оценкам Минэнерго, в России каждый год на майнинг уходит 16 миллиардов киловатт-часов, то есть около 1,5% общего потребления электроэнергии и эта цифра продолжает расти.
Аналитик финансовой группы «Финам» Гордей Смирнов в интервью «ИрСити» отмечал, что в Иркутской области находится до 50% легальных криптодобытчиков России.
Криптоинвестор Юрий Дромашко в беседе с изданием говорил, что вряд ли крупные компании, занимающиеся майнингом, пойдут на трехмесячный простой, поэтому майнеры могут переехать в регион, где нет никаких ограничений.
Эксперты считают, что майнеры из Бурятии и Иркутской области могут частично перебраться в Красноярский край. По оценкам специалистов, иркутские майнеры могут претендовать на 700 МВт мощностей. Специалисты отмечают, что электросетевой комплекс Красноярского края сильно изношен, и массовый переезд криптодобытчиков может привести к дефициту электроэнергии, а также регулярным авариям на сетях.
«Проспект Мира» решил выяснить, чем грозит потенциальный переезд майнеров в Красноярский край.
Представитель филиала компании «Системный оператор Единой энергетической системы» Лариса Кошкина ответила, что после запрета сезонного майнинга действительно существуют риски, что майнеры переедут в край.
«Однако есть и механизм ограничения майнинга криптовалют при возможном или прогнозируемом энергодефиците. В этом случае „Системный оператор Единой энергетической системы“ предоставит заключение о режимно-балансовой ситуации на территории Красноярского края с указанием существующего или прогнозируемого дефицита.
На основании этого заключения в Правительство РФ будет направлено предложение о введении запрета на майнинг. После этого правительственная комиссия, рассмотрев его, примет решение, в котором укажет: перечень территорий, дату введения запрета и срок, на который он вводится.
Таким образом, в случае существующего или прогнозируемого дефицита есть законодательные инструменты ограничения деятельности по майнингу криптовалют на территории Красноярского края».
Представитель «Системного оператора Единой энергетической системы» отмечает, что сейчас пока в крае нет необходимости введения сезонного запрета на майнинг.
«В целом же можно отметить, что на сегодня энергетический комплекс Красноярского края полностью обеспечивает все потребности края. Более того, электроэнергия из края передается в энергосистему Иркутской области.
Поэтому существенных рисков относительно обеспеченности энергией потребностей Красноярского края мы не видим».
«Проспект Мира» спросил компанию «Россети Сибирь», грозят ли Красноярску и краю постоянные перебои электричества в случае переезда майнеров.
В пресс-службе компании ответили, что в Сибири стремительно изнашиваются электросети. Особенно остро стоит проблема в Красноярском крае, где износ оборудования, как сообщается, составляет 82%.
«За последние 10 лет количество оборудования старше 50 лет увеличилось в 46 раз, а протяженность линий со сроком службы около 70 лет — в 12 раз. Износ сетей требует значительных затрат на ремонт и увеличивает риск аварийности.
Например, в Красноярске опасения вызывают кабельные сети, которые строились одновременно с появлением районов 60-90 лет назад. Они нуждаются в серьезной реконструкции и замене. Однако недостаток финансирования позволяет энергетикам проводить ремонты и замену оборудования лишь точечно, в наиболее проблемных местах.
В филиале „Красноярскэнерго“ разработали программу повышения надежности электросетевого комплекса Красноярского края на 32 миллиарда рублей. Она находится на согласовании в Минэнерго России, но источники ее финансирования пока не определены. Поэтому пока энергосистема работает на максимуме своих возможностей».
В компании «Россети Сибирь» считают, что ускорить процесс обновления электросетей поможет заключение соглашения между энергетиками и властью.
«Проспект Мира» попросил прокомментировать ситуацию и «Красноярскэнергосбыт». В компании нам пообещали ответить после новогодних праздников.
«Тема возможного переезда „серых“ майнеров в Красноярский край и потенциальный ущерб для региона — глобальные вопросы, которые требуют участия множества специалистов».
Также мы попросили прокомментировать ситуацию министерство промышленности и торговли края. Мы опубликуем ответ на запрос, как только получим его.
Добавим, что некоторые российские эксперты опасаются, что после запрета сезонного майнинга ситуация с энергодефицитом в России ухудшится. Специалисты считают, что сам запрет направлен только на «белый» майнинг, представителям которого невыгодно прекращать свою деятельность.
В итоге «белый» майнинг, по их мнению, может перейти в «серую» зону, что только усугубит проблему с нехваткой электроэнергии.