Красноярский край может остаться без света? Чем грозит переезд иркутских майнеров

Эксперты считают, что майнеры из Бурятии и Иркутской области могут частично перебраться в Красноярский край. По оценкам специалистов, иркутские майнеры могут претендовать на 700 МВт мощностей. Специалисты отмечают, что электросетевой комплекс Красноярского края сильно изношен, и массовый переезд криптодобытчиков может привести к дефициту электроэнергии, а также регулярным авариям на сетях.