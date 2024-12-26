Красноярцам рассказали о самых вредных продуктах на новогоднем столе

Posted 26 декабря, 03:36
Published 26 декабря, 03:36
Modified 26 декабря, 06:03
Updated 26 декабря, 06:03
Самым опасным на новогоднем столе является алкоголь. Употребление спиртосодержащих напитков усиливает чувство голода, что может привести к перееданию. Специалисты напоминают, что безопасной дозы алкоголя не существует.
На втором месте по вредности находятся кондитерские изделия с сахаром и газировка. Третью строчку занимают колбасы, сосиски и сардельки. Медики рекомендуют выбирать продукты с минимальной степенью обработки.
Еще в топ-5 по вредности входят продукты с большим содержанием соли. Специалисты советуют максимально осторожно включать в рацион соленья, соленые сухарики, рыбу и чипсы.
Употребление таких продуктов может привести к повышению артериального давления, отекам, дополнительной нагрузки на почки и потери кальция.
Кроме того, в список вредных новогодних продуктах попали майонезные соусы. Дело в том, что в основу магазинного майонеза входят масло, желток, подсластители, стабилизаторы, консерванты и т. д.
«Такой сложный состав — дополнительная „нагрузка“ для работы всех ферментных систем и органов пищеварения. В качестве альтернативы майонезу можно рассмотреть греческий йогурт 2-4% жирности».
Кроме того, заменить майонез можно домашними соусами из растительных нерафинированных масел, горчицы, лимонного сока и винного уксуса.