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Posted 26 декабря, 01:06

Published 26 декабря, 01:06

Modified 26 декабря, 01:09

Updated 26 декабря, 01:09

Красноярцы смогут встретить Новый год на катке на Стрелке

Красноярцы смогут встретить Новый год на катке на Стрелке

26 декабря 2024, 01:06
Фото: МАУ «Красгорпарк».
В Красноярске ледовый каток на Стрелке будет работать в новогоднюю ночь. Об этом рассказали в Красгорпарке.

31 декабря каток на площади Мира будет начнет работать согласно привычном расписанию — в 09:30.

В последний день 2024 года сеансы запланированы с 09:30 до 11:00, с 11:00 до 12:30, с 13:00 до 14:30, с 15:00 до 16:30, с 17:30 до 19:00.

Фото: МАУ «Красгорпарк»

После этого каток закроется на перерыв. Однако в 23:00 ледовая площадка откроется снова и будет работать до 02:00 1 января 2025 года. В Красгорпарке предупреждают, что билеты на новогодний сеанс можно купить только на кассе.

Первого января каток на Стрелке откроется в 15:00. В субботу, 28 декабря, каток на площади Мира будет работать по пятничному расписанию.

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