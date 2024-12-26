Красноярцы смогут встретить Новый год на катке на Стрелке

Posted 26 декабря, 01:06
Published 26 декабря, 01:06
Modified 26 декабря, 01:09
Updated 26 декабря, 01:09
31 декабря каток на площади Мира будет начнет работать согласно привычном расписанию — в 09:30.
В последний день 2024 года сеансы запланированы с 09:30 до 11:00, с 11:00 до 12:30, с 13:00 до 14:30, с 15:00 до 16:30, с 17:30 до 19:00.
После этого каток закроется на перерыв. Однако в 23:00 ледовая площадка откроется снова и будет работать до 02:00 1 января 2025 года. В Красгорпарке предупреждают, что билеты на новогодний сеанс можно купить только на кассе.
Первого января каток на Стрелке откроется в 15:00. В субботу, 28 декабря, каток на площади Мира будет работать по пятничному расписанию.