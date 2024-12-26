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Posted 26 декабря, 01:47

Published 26 декабря, 01:47

Modified 26 декабря, 01:48

Updated 26 декабря, 01:48

На Красноярский край обрушится сильный ветер. А на Красноярск?

На Красноярский край обрушится сильный ветер. А на Красноярск?

26 декабря 2024, 01:47
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 26 декабря, на Красноярский край обрушится сильный ветер. Об этом сообщили в Среднесибирском УГМС.

По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-18 м/с. Более того, граждан предупреждают о гололедице на дорогах.

В Красноярске 26 декабря будет облачно с прояснениями и слабый снег. В течение суток прогнозируются порывы юго-западного ветра до 18 м/с.

Как рассказали «Проспекту Мира» несколько красноярцев, сильный ветер поднялся в городе уже рано утром.

«Я вышел на улицу где-то в 5 часов утра и сразу же подул сильный ветер. Если честно, то долго находиться на улице при таком хиусе невозможно, очень больно лицо».

По данным синоптиков, днем 26 декабря температура воздуха составит -8…-10 градусов.

  • Начало декабря в Красноярске было теплым. Синоптик Дмитрий Ульянов объяснял «ПМ», что тепло было из-за того, что город находился в теплом секторе циклона.
  • Еще ранее он говорил, что зима стала приходить позже. «Это связано с глобальными изменениями в атмосфере и постоянным прохождением циклонов. Если раньше в октябре происходил переход от летних процессов к зимним, то сейчас все сместилось на полмесяца-месяц».
  • В новогоднюю ночь в городе ожидается от -13 до -18 градусов, а также небольшой снег.
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