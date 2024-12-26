На Красноярский край обрушится сильный ветер. А на Красноярск?

Posted 26 декабря, 01:47
Published 26 декабря, 01:47
Modified 26 декабря, 01:48
Updated 26 декабря, 01:48
По прогнозам синоптиков, в центральных и южных районах ожидаются сильные порывы ветра, которые будут достигать 15-18 м/с. Более того, граждан предупреждают о гололедице на дорогах.
В Красноярске 26 декабря будет облачно с прояснениями и слабый снег. В течение суток прогнозируются порывы юго-западного ветра до 18 м/с.
Как рассказали «Проспекту Мира» несколько красноярцев, сильный ветер поднялся в городе уже рано утром.
«Я вышел на улицу где-то в 5 часов утра и сразу же подул сильный ветер. Если честно, то долго находиться на улице при таком хиусе невозможно, очень больно лицо».
По данным синоптиков, днем 26 декабря температура воздуха составит -8…-10 градусов.