На Свердловской строят ЖК из четырех высоток с висячей галереей

Posted 26 декабря, 12:20
Published 26 декабря, 12:20
Modified 26 декабря, 12:32
Updated 26 декабря, 12:32
По данным госпортала Наш.дом.рф, в ЖК будет 824 квартиры. Из них 185 студий и однушек площадью в 17-26 квадратов, 345 двушек по 31-67 квадратов, 274 трешки по 49-78 метров и 20 четырехкомнатных квартир по 69-83 метра.
Судя по эскизам, на участке построят четыре 17-этажных высотки — между двумя из них будет висеть четырехэтажная галерея.
На территории у комплекса планируют сделать одну детскую и две спортивные площадки, 318 мест на подземном паркинге и 111 на придомовой территории.
Ввести ЖК в эксплуатацию должны в третьем квартале 2029 года. Квартиры в нем пока не продаются.