На Свердловской строят ЖК из четырех высоток с висячей галереей

По данным госпортала Наш.дом.рф, в ЖК будет 824 квартиры. Из них 185 студий и однушек площадью в 17-26 квадратов, 345 двушек по 31-67 квадратов, 274 трешки по 49-78 метров и 20 четырехкомнатных квартир по 69-83 метра.