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Posted 26 декабря, 12:20

Published 26 декабря, 12:20

Modified 26 декабря, 12:32

Updated 26 декабря, 12:32

На Свердловской строят ЖК из четырех высоток с висячей галереей

На Свердловской строят ЖК из четырех высоток с висячей галереей

26 декабря 2024, 12:20
Фото: наш. дом.рф.
В микрорайоне Тихие зори строится новый жилой комплекс «Премьер парк».

По данным госпортала Наш.дом.рф, в ЖК будет 824 квартиры. Из них 185 студий и однушек площадью в 17-26 квадратов, 345 двушек по 31-67 квадратов, 274 трешки по 49-78 метров и 20 четырехкомнатных квартир по 69-83 метра.

Судя по эскизам, на участке построят четыре 17-этажных высотки — между двумя из них будет висеть четырехэтажная галерея.

Фото: наш. дом.рф

На территории у комплекса планируют сделать одну детскую и две спортивные площадки, 318 мест на подземном паркинге и 111 на придомовой территории.

Ввести ЖК в эксплуатацию должны в третьем квартале 2029 года. Квартиры в нем пока не продаются.

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