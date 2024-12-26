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Posted 26 декабря, 09:02

Published 26 декабря, 09:02

Modified 26 декабря, 09:04

Updated 26 декабря, 09:04

Неотразимый Новый год: советы по созданию образа от «Авито Услуг»

Неотразимый Новый год: советы по созданию образа от «Авито Услуг»

26 декабря 2024, 09:02
Фото: 1MI.
По традиции в преддверии Нового года у мастеров красоты самая плотная запись. По данным «Авито Услуг» за 2024 год спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам вырос на 17%, а на парикмахеров — на 12%.

Кроме того, россиянки стали активнее обращаться к визажистам, спрос на услуги которых увеличился на 8%. Визажист с «Авито Услуг» Маргарита Ежова из Новороссийска дала рекомендации как выглядеть неотразимо в новогоднюю ночь.

1. Накануне постарайтесь хорошо выспаться, не, а также не ешьте на ночь острое, соленое, чтобы не появились отеки. Если все-таки появились, используйте специальные патчи или сделайте компрессы из пакетиков с черным или зеленым чаем на несколько минут — они помогут снять усталость с глаз.

2. В качестве экспресс-ухода нанесите на лицо маску по типу кожи, предварительно сделав мягкий скраб или бережный пилинг. Такая комбинация не только поможет выровнять цвет лица, но и позволит тональному средству распределиться более равномерно.

3. Не забудьте про румяна, они помогут создать тот самый свежий и отдохнувший вид. Запомните, румяна с розовым и розово-персиковым подтоном лучше всего визуально омолаживают лицо.

4. Еще один важный момент, который стоит учитывать — сочетание румян и помады. Они не должны быть идентичными, но при этом должны являться родственными тонами одной цветовой гаммы. Лайфхак — если подходящих румян нет под рукой, используйте помаду. Нанесите ее точечно в область скул и хорошо растушуйте, а лучше всего для этого подойдут матовые и кремовые текстуры.

5. Укладка — важная составляющая новогоднего образа. Чтобы локоны продержались всю ночь, помойте голову минимум за 3 часа без использования масок и питательного кондиционера — они утяжеляют волосы. Затем очень хорошо просушите волосы феном с использованием термозащитного средства и приступайте к укладке. После закручивания локонов немного подождите, пока они остынут, и зафиксируйте все лаком.

#Владислав Савончик
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