Неотразимый Новый год: советы по созданию образа от «Авито Услуг»

4. Еще один важный момент, который стоит учитывать — сочетание румян и помады. Они не должны быть идентичными, но при этом должны являться родственными тонами одной цветовой гаммы. Лайфхак — если подходящих румян нет под рукой, используйте помаду. Нанесите ее точечно в область скул и хорошо растушуйте, а лучше всего для этого подойдут матовые и кремовые текстуры.