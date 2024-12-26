Подземную парковку на Театральной площади снова не открыли в срок. Что случилось?

Как пишет «Борус. Люди» со ссылкой на Центр транспортной логистики края, сроки открытия парковки сдвинулись на лето 2025 года. На это есть несколько причин, но основная в том, что парковка — это часть большого проекта благоустройства нижнего яруса Театральной площади. В него кроме паркинга входит реконструкция фонтана «Реки Сибири» и строительство офисного здания «РусГидро».