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Posted 26 декабря, 07:36

Published 26 декабря, 07:36

Modified 26 декабря, 07:38

Updated 26 декабря, 07:38

Подземную парковку на Театральной площади снова не открыли в срок. Что случилось?

Подземную парковку на Театральной площади снова не открыли в срок. Что случилось?

26 декабря 2024, 07:36
Фото: проектная мастерская «А2».
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Строительство подземной парковки под Театральной площадью
В Красноярске срок сдачи подземной парковки на нижнем ярусе Театральной площади перенесли еще на несколько месяцев.

Тендер на строительство парковки выиграла УСК «Сибиряк». Строительство началось в августе 2023 года. Площадь будущей парковки — 11,3 тысячи квадратных метров, поместится 292 автомобиля. Стоимость проекта составляет около 787 миллионов рублей.

По условиям контракта объект должны были сдать летом 2024 года. Однако в августе срок перенесли — завершить строительство должны были в декабре 2024 года.

Губернатор Михаил Котюков в начале ноября заявлял, что проверил, как идет строительство. Он писал, что строители пообещали закончить благоустройство к 15 декабря, и на площади откроют новогодний городок «в усеченном режиме». Еще Котюков поручил оперативно привести фонтан «Реки Сибири» в достойный вид.

Как пишет «Борус. Люди» со ссылкой на Центр транспортной логистики края, сроки открытия парковки сдвинулись на лето 2025 года. На это есть несколько причин, но основная в том, что парковка — это часть большого проекта благоустройства нижнего яруса Театральной площади. В него кроме паркинга входит реконструкция фонтана «Реки Сибири» и строительство офисного здания «РусГидро».

В Центре сообщили, что парковку якобы могли открыть и в середине декабря, но два других объекта еще не готовы. Кроме того, с общей концепцией благоустройства территории так пока и не определились.

По информации ЦТЛ, «РусГидро» планирует завершить свою часть строительных работ к лету, концепции благоустройства от них пока нет. С фонтаном «Реки Сибири» точной информации нет — неизвестно, кто и когда будет его восстанавливать и за чей счет.
Еще среди причин переноса сроков — проблемы с общим благоустройством:

«На сроки окончания строительства повлияли и существенные изменения в проекте организации дорожного движения, а также нерешенный вопрос на уровне города по организации въезда-выезда с парковки. Нельзя забывать и про технические особенности всех указанных смежных земельных участков: это общие инженерные сети, например, ливневые канализации, которые мы тоже должны увязать в единую систему».
  • Ранее красноярцы возмущались реконструкции, ради которой демонтировали фонтан «Реки Сибири».
  • Фонтан, как говорил заказчик работ, не будут возвращать. Эта новость вызвала недовольство среди жителей, после этого появилась информация, что «Реки Сибири» изначально собирались поставить на прежнее место после окончания работ.
  • Тут мы публиковали кадры сноса самого фонтана.
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