Пожарный из Красноярского края рассказал о спасении 27 питомцев из горящей квартиры

Все произошло днем 9 октября в девятиэтажке. Жильцы вышли на улицу самостоятельно, однако в горящей квартире находились кошки и собаки. Спасением животных занимался караул пожарно-спасательной части №40 под руководством начальника Руслана Сафиуллина. Он рассказал, что за семь лет работы подобных случаев у него не было.