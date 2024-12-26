Пожарный из Красноярского края рассказал о спасении 27 питомцев из горящей квартиры

Posted 26 декабря, 08:17
Published 26 декабря, 08:17
Modified 26 декабря, 10:02
Updated 26 декабря, 10:02
Все произошло днем 9 октября в девятиэтажке. Жильцы вышли на улицу самостоятельно, однако в горящей квартире находились кошки и собаки. Спасением животных занимался караул пожарно-спасательной части №40 под руководством начальника Руслана Сафиуллина. Он рассказал, что за семь лет работы подобных случаев у него не было.
«Я дал распоряжение проложить рукавную линию со стволом, сам отправился в подъезд на разведку. Из квартиры шёл дым, дверь была закрыта, принял решение вскрывать её. К тому моменту к месту прибыло дополнительное отделение, они проверяли этажи. А мы обнаружили горение в одной из комнат» — поделился Руслан с изданием «КП-Красноярск».
Людей в горящей квартире не было, но 20 кошек и три собаки уже успели надышаться едким дымом. Их эвакуировали. Еще в помещении находились четыре котёнка. Они выбежали сами и выглядели бодрыми. Руслан дал команду помочь пушистым.
«С помощью системы дополнительной подачи воздуха мы провели животным вентиляцию дыхательных путей и непрямой массаж сердца, напоили их водой», — продлился спасатель.
После пожара многие кошки были в тяжёлом состоянии, бездвижно лежали. Некоторые начали подавать признаки жизни — потихоньку вставали. Вскоре их занесли обратно в жильё. Все питомцы выжили.
Пожарные выполнили свою работу и уехали. Затем дознаватели установили, что пожар произошел из-за короткого замыкания — на кухне загорелась ветхая электропроводка.
Столько животных было в квартире, потому что их хозяйка работает на производстве, где плодятся бездомыши. Она и забирает животных домой, чтобы те не умерли от голода и холода.