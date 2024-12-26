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Posted 26 декабря, 01:00

Published 26 декабря, 01:00

Modified 26 декабря, 01:00

Updated 26 декабря, 01:00

Россиянам рассказали, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

Россиянам рассказали, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

26 декабря 2024, 01:00
Фото: Изображение Midjourney.
Аналитики торговой сети «Пятёрочка» изучили, какие традиционные салаты станут наиболее выгодными для приготовления на Новый год.

Самым бюджетным вариантом оказался салат селедка под шубой, стоимость ингредиентов для которого в расчете на килограмм готового блюда составляет в среднем 138 рублей. Это более чем в два раза дешевле, чем оливье и крабовый салат.

Для тех, кто хочет максимально сократить расходы, рекомендуется обратить внимание на товары под собственными марками сети: в этом случае общий набор ингредиентов может обойтись почти на 30% дешевле.

На праздничном столе в России традиционно присутствует оливье. Средняя стоимость продуктов для приготовления этого популярного салата (около 2 кг) из продуктов известных брендов составляет 451 рубль, а если все ингредиенты закупить в «Пятёрочке» — всего 330 рублей, на 27% меньше. Самой дорогой составляющей этого рецепта является вареная колбаса — ее можно купить на 70% дешевле при выборе собственных торговых марок. Использование картофеля и куриных яиц СТМ также позволит сэкономить 19%.

Эксперты отмечают, что жители Приволжья и юга России могут приготовить оливье, используя ингредиенты известных брендов по самым низким ценам. В этих регионах стоимость набора продуктов достигает 423 рублей и 436 рублей соответственно. Однако если выбрать товары собственных марок сети «Пятёрочка», то самый бюджетный вариант оливье можно приготовить за 311 рублей в Дальневосточном федеральном округе.

Для тех, кто стремится сократить расходы на праздничный стол, стоит выбрать селедку под шубой. В среднем по стране цена этого блюда для клиентов «Пятёрочки» составит 138 рублей за килограмм, если использовать продукцию известных брендов. При выборе товаров под собственными марками цена снижается на 16% — до 116 рублей. Главный ингредиент — сельдь, причем представленная в ассортименте собственных марок сети, она оказывается на 21% дешевле по сравнению с брендовыми вариантами. Самая низкая цена на сельдь под шубой будет для жителей Приволжья и юга России.

Тем, кто обожает крабовый салат и хочет снизить затраты на его приготовление, есть смысл выбрать продукты собственных торговых марок. Крабовые палочки — основной компонент этого блюда — в среднем будут стоить на 40% меньше по сравнению с аналогами от известных брендов. Таким образом, килограмм салата, сделанного из товаров СТМ, обойдется почти на 30% дешевле — 202 рубля вместо 284 рублей.

Более того, в преддверии новогодних праздников, когда на приготовление салатов может попросту не хватать времени, россияне всё чаще предпочитают готовые блюда. Их можно найти в магазинах или заказать с доставкой. Из трёх самых популярных новогодних салатов в ассортименте «Пятёрочки» наиболее экономичным вариантом оказывается оливье: его цена за ту же порцию на 6% ниже сельди под шубой и на 11% меньше крабового салата. А вот готовая сельдь под шубой оказывается выгоднее крабового салата на 5%.

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