Россиянам рассказали, как сэкономить на приготовлении новогодних салатов

Более того, в преддверии новогодних праздников, когда на приготовление салатов может попросту не хватать времени, россияне всё чаще предпочитают готовые блюда. Их можно найти в магазинах или заказать с доставкой. Из трёх самых популярных новогодних салатов в ассортименте «Пятёрочки» наиболее экономичным вариантом оказывается оливье: его цена за ту же порцию на 6% ниже сельди под шубой и на 11% меньше крабового салата. А вот готовая сельдь под шубой оказывается выгоднее крабового салата на 5%.