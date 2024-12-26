Управление губернатора Красноярского края заказало ремонт «Лексусов» на 54 млн

Такой тендер управление губернатора устраивает каждый год, однако в прошлые года они обходились дешевле, следует из данных сайта Госзакупок, с которыми ознакомился «Проспект Мира». В 2023 году было 19,1 млн, 2022 году — 23,5 млн (контракт значится расторгнутым), в 2021 — 31,8 млн рублей.