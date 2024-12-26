Управление губернатора Красноярского края заказало ремонт «Лексусов» на 54 млн

Posted 26 декабря, 04:52
Published 26 декабря, 04:52
Modified 26 декабря, 06:36
Updated 26 декабря, 06:36
В контракт входят автомобили марки Lexus LS 500, Lexus LS 600H, Lexus LX 570. Известно, что седан LS500 2018 года закреплен за губернатором Михаилом Котюковым, а внедорожник LX 570 2019 года — за первым вице-губернатором Сергеем Пономаренко. Эти машины однажды «закусились» с красноярцем на дороге.
На тендер заявились шесть участников с предложением от 54 млн до 56,6 млн рублей. Победил тот, кто предложил меньше. Контракт на этапе заключения.
Исходя из документации, ТО правительственные машины должны проходить каждые 10 тысяч километров, регулярно менять масло, свечи и прочие расходники. Также контракт предусматривает кузовные, малярные, арматурные, медницкие, электротехнические работы, диагностику и тому подобное .
Такой тендер управление губернатора устраивает каждый год, однако в прошлые года они обходились дешевле, следует из данных сайта Госзакупок, с которыми ознакомился «Проспект Мира». В 2023 году было 19,1 млн, 2022 году — 23,5 млн (контракт значится расторгнутым), в 2021 — 31,8 млн рублей.