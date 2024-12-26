В каких ресторанах самый вкусный оливье? Топ-7 мест от фудблогера

Posted 26 декабря, 08:48
Published 26 декабря, 08:48
Modified 26 декабря, 08:51
Updated 26 декабря, 08:51
Прокушев составил топ для издания «Город Прима». Как отметили в издании, они не делали топ по местам, а придумали номинации и раздали их ресторанам.
Прокушев пишет, что начал с самого недорогого варианта, а точнее — с «самого недорогого из съедобных».
«За свои чуть менее триста вы получите солидную порцию салата. Единственное отличие от суровой классики — курица, которой заменили колбасу. Докопаться тут совершенно не до чего, майонеза в меру, нарезка достаточно ювелирная, вкус понятный», — рассказал Прокушев.
В этом ресторане, как пишет фудблогер, оливье сделали в духе «того самого салата из описания подвигов Люсьена Оливье».
«Только раков заменили креветками, а вместо рябчиков сдобрили нарезку чёрной икрой. Получилось богато. Оливье в этом опознаётся с трудом, но в целом экспириенс любопытный».
Прокушев говорит, что там «всё по заветам респектабельного советского ресторана, стоящего в максимальной близости от Кремля».
«Вместо колбасы — мраморная говядина, вместо куриных яиц — перепелиные, вместо соли красная икра. Очень торжественно и по-новогоднему».
В этой номинации сразу два салата, так как Прокушев «не смог выбрать». У оливье из «Булгакова» с варёным языком и горчицей, говорит фудблогер, совершенно классический вкус.
«Разве что салат несколько кислее и острее общепринятого. И использование языка придаёт кушанью флёр зажиточности. Если „булгаковский“ салат — интеллигент, то этот — типичный мелкий лавочник. Но припудренный и прилизанный ради праздника бриолином».
В этой номинации снова два салата. В «Чешуе», заказав оливье, вы получите «нечто напоминающее подводный домик Бильбо Бэггинса».
«Однако внутри вместо икряного хоббита обнаружится самый что ни на есть классический оливье, правда, с рыбой. Она ещё и смазана соусом унаги, из-за чего салат имеет отчётливо азиатский привкус».
В Tunguska салат чёрный.
«В целом очень интересный вариант на грани „Мимозы“, где крабы удачно дополняют общую жировую гамму салата. Единственный минус — ощутимо красит зубы».