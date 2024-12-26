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Posted 26 декабря, 08:48

Published 26 декабря, 08:48

Modified 26 декабря, 08:51

Updated 26 декабря, 08:51

Фудблогер составил топ-7 заведений с вкусным оливье в Красноярске

В каких ресторанах самый вкусный оливье? Топ-7 мест от фудблогера

26 декабря 2024, 08:48
Фото: gorodprima.ru.

Фудблогер составил топ-7 заведений с вкусным оливье в Красноярске

Красноярский гастроблогер Василий Прокушев составил топ заведений, в которых самый вкусный салат оливье.

Прокушев составил топ для издания «Город Прима». Как отметили в издании, они не делали топ по местам, а придумали номинации и раздали их ресторанам.

Самый доступный — в «Нетипичной пельменной» за 280₽

Прокушев пишет, что начал с самого недорогого варианта, а точнее — с «самого недорогого из съедобных».

«За свои чуть менее триста вы получите солидную порцию салата. Единственное отличие от суровой классики — курица, которой заменили колбасу. Докопаться тут совершенно не до чего, майонеза в меру, нарезка достаточно ювелирная, вкус понятный», — рассказал Прокушев.
Фото: gorodprima.ru

Самый тот самый — в «Буяне» за 850₽

В этом ресторане, как пишет фудблогер, оливье сделали в духе «того самого салата из описания подвигов Люсьена Оливье».

«Только раков заменили креветками, а вместо рябчиков сдобрили нарезку чёрной икрой. Получилось богато. Оливье в этом опознаётся с трудом, но в целом экспириенс любопытный».
Фото: gorodprima.ru

Буржуазная классика — в Bistrot de Luxe Home за 900₽

Прокушев говорит, что там «всё по заветам респектабельного советского ресторана, стоящего в максимальной близости от Кремля».

«Вместо колбасы — мраморная говядина, вместо куриных яиц — перепелиные, вместо соли красная икра. Очень торжественно и по-новогоднему».
Фото: gorodprima.ru

Мелкобуржуазная классика — в «Булгакове» за 510₽ и в «Корчме» за 560₽

В этой номинации сразу два салата, так как Прокушев «не смог выбрать». У оливье из «Булгакова» с варёным языком и горчицей, говорит фудблогер, совершенно классический вкус.

«Разве что салат несколько кислее и острее общепринятого. И использование языка придаёт кушанью флёр зажиточности. Если „булгаковский“ салат — интеллигент, то этот — типичный мелкий лавочник. Но припудренный и прилизанный ради праздника бриолином».
«Корчма»
«Булгаков»
«Корчма». Фото: gorodprima.ru

Самый выпендрёжный — в «Чешуе» за 770₽ и в Tunguska за 878₽

В этой номинации снова два салата. В «Чешуе», заказав оливье, вы получите «нечто напоминающее подводный домик Бильбо Бэггинса».

«Однако внутри вместо икряного хоббита обнаружится самый что ни на есть классический оливье, правда, с рыбой. Она ещё и смазана соусом унаги, из-за чего салат имеет отчётливо азиатский привкус».

Фото: gorodprima.ru

В Tunguska салат чёрный.

«В целом очень интересный вариант на грани „Мимозы“, где крабы удачно дополняют общую жировую гамму салата. Единственный минус — ощутимо красит зубы».
Фото: gorodprima.ru
  • В преддверии праздника красноярские шеф-повара рассказали, как сделать вкусный оливье дома — здесь 8 рецептов от них.
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