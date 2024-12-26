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Posted 26 декабря, 04:07

Published 26 декабря, 04:07

Modified 26 декабря, 04:07

Updated 26 декабря, 04:07

В Красноярске на острове Отдыха планируют построить планетарий «Центр Мира»

В Красноярске на острове Отдыха хотят построить планетарий. Нужно 2 миллиарда

26 декабря 2024, 04:07
Фото: investkrsk.ru.

В Красноярске на острове Отдыха планируют построить планетарий «Центр Мира»

В Красноярске к 400-летнему юбилею планируют построить планетарий. Он может появиться на острове Отдыха.

Проект опубликовали на инвестиционном портале края. В описании указано, что планетарий будет называться «Центр Мира». На его строительство планируют направить два миллиарда рублей.

Срок реализации проекта — три года. Планетарий хотят построить к 400-летию Красноярска, которое состоится в 2028 году.

В описании проекта указано, что в планетарии будут различные залы, оснащенные технологиями «дополненной реальности», пространства для выставок, конференц-зал, аудитории для мастер-классов и лекций. Где именно хотят построить объект, не сообщается.

  • До этого мы рассказывали, что к 400-летию Красноярска планируют обновить остров Отдыха. Там появятся фудкорты, амфитеатр и лыжная трасса.
  • Ранее мы писали о том, что в Красноярске за 560 миллионов хотят реконструировать виадук от Центрального парка.
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