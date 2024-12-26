В Красноярске на острове Отдыха хотят построить планетарий. Нужно 2 миллиарда

Posted 26 декабря, 04:07
Published 26 декабря, 04:07
Modified 26 декабря, 04:07
Updated 26 декабря, 04:07
Проект опубликовали на инвестиционном портале края. В описании указано, что планетарий будет называться «Центр Мира». На его строительство планируют направить два миллиарда рублей.
Срок реализации проекта — три года. Планетарий хотят построить к 400-летию Красноярска, которое состоится в 2028 году.
В описании проекта указано, что в планетарии будут различные залы, оснащенные технологиями «дополненной реальности», пространства для выставок, конференц-зал, аудитории для мастер-классов и лекций. Где именно хотят построить объект, не сообщается.