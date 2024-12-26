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Posted 26 декабря, 09:55

Published 26 декабря, 09:55

Modified 26 декабря, 12:17

Updated 26 декабря, 12:17

В Красноярске начали продавать необычный китайский виноград

В Красноярске начали продавать необычный китайский виноград. Где и за сколько?

26 декабря 2024, 09:55
Фото: Ngs24.ru.

В Красноярске начали продавать необычный китайский виноград

В Красноярске начали продавать необычный китайский виноград под названием «шайн мускат» или Shine Muscat.

Этот виноград еще называют «нефритовым». Он завирусился в сети — блогеры из разных стран снимают на него обзоры. Диаметр плодов может достигать до пяти сантиметров.

На появление винограда Shine Muscat в Красноярске обратило внимание издание Ngs24.ru. Его заметили в магазинах «Командор» килограмм можно купить за 429,9 со скидкой или за 499,99 рубля без скидки. В магазине «Красный Яр» килограмм стоит 499,99 рубля, а скидок сейчас нет.

Фото: Ngs24.ru

«ПМ» нашел Shine Muscat в продаже в магазине «Лента». Там килограмм без скидок стоит 578,9 рубля, со скидкой — 459,9 рубля.

Фото: kuper.ru
  • Ранее мы рассказывали, где в Красноярске купить трендовый «дубайский шоколад» и сколько он стоит.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Фрукты#Тренды
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