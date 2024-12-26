В Красноярске начали продавать необычный китайский виноград. Где и за сколько?

Posted 26 декабря, 09:55
Published 26 декабря, 09:55
Modified 26 декабря, 12:17
Updated 26 декабря, 12:17
Этот виноград еще называют «нефритовым». Он завирусился в сети — блогеры из разных стран снимают на него обзоры. Диаметр плодов может достигать до пяти сантиметров.
На появление винограда Shine Muscat в Красноярске обратило внимание издание Ngs24.ru. Его заметили в магазинах «Командор» килограмм можно купить за 429,9 со скидкой или за 499,99 рубля без скидки. В магазине «Красный Яр» килограмм стоит 499,99 рубля, а скидок сейчас нет.
«ПМ» нашел Shine Muscat в продаже в магазине «Лента». Там килограмм без скидок стоит 578,9 рубля, со скидкой — 459,9 рубля.