В Красноярске начали продавать необычный китайский виноград. Где и за сколько?

На появление винограда Shine Muscat в Красноярске обратило внимание издание Ngs24.ru. Его заметили в магазинах «Командор» килограмм можно купить за 429,9 со скидкой или за 499,99 рубля без скидки. В магазине «Красный Яр» килограмм стоит 499,99 рубля, а скидок сейчас нет.