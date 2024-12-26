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Posted 26 декабря, 07:06

Published 26 декабря, 07:06

Modified 26 декабря, 08:12

Updated 26 декабря, 08:12

В Красноярске подростки закидали ребенка петардами и отпинали его

В Красноярске подростки закидали ребенка петардами и отпинали его

26 декабря 2024, 07:06
Шестеро подростков напали на 12-летнего мальчика. Они закидали его петардами, когда тот гулял с собакой, а потом отпинали. О случившемся рассказала мать ребенка Юлия.

На прошлых выходных ее сын гулял с собакой и встретился с подростками, которые кидались бомбочками и решили закидать петардами его и собаку.

Мальчик начал кричать, но подростки продолжили нападать. Отец ребенка Игорь увидел происходящее из окна и выбежал на улицу, подростки кинули ему в ноги петарду и обматерили.

Во вторник, 24 декабря, подростки подкараулили ребенка и избили ногами, затем сказали, чтобы тот позвонил отцу — они якобы хотят с ним разобраться.

«Все нападавшие были в масках, Грише сказали отвернуться, чтобы не видел лица, иначе „зубы выбьют“. Затем сказали звонить папе и вызывать его к магазину, со словами „мы его ушатаем“».
Сына Юлии избили в 17:40 между магазином «Поканаевский» и парикмахерской «Баба Яга» на Копылова, 48Сына Юлии избили в 17:40 между магазином «Поканаевский» и парикмахерской «Баба Яга» на Копылова, 48
Сына Юлии избили в 17:40 между магазином «Поканаевский» и парикмахерской «Баба Яга» на Копылова, 48. Фото: Яндекс.Карты

Когда мужчина прибежал, на месте никого не было. Юлия поделилась, что Игорь написал заявление в полицию, а сына направили на экспертизу, чтобы зафиксировать синяки.

«Заявление написали, направление в судмедэкспертизу взяли, параллельно нам рассказали, что из шести нападавших — пятеро уже состоят на учете, а шестого, самого старшего 15-летнего, только сняли с учета. Мелкие кражи, хулиганство, порча имущества».
Юлия рассказала, что серьезных ссадин удалось избежать из-за зимней одежды, однако синяк остался.Юлия рассказала, что серьезных ссадин удалось избежать из-за зимней одежды, однако синяк остался.
Юлия рассказала, что серьезных ссадин удалось избежать из-за зимней одежды, однако синяк остался.

Игорь узнал контакт матери одного из нападавших, позвонил ей и сказал, что у подростка «будут большие проблемы». Затем ему позвонили из полиции и сказали, что подросток пропал.

«В полночь нам позвонили из полиции по факту пропажи 15-летнего, потому что якобы его напугал взрослый мужик с битой. На что Игорь резонно ответил, что он никого из шести не видел, не слышал, не контактировал и не знает, где он.

В два часа ночи инспектор по делам несовершеннолетних вместе с майором полиции, сестрой и, видимо, матерью этого подростка приперлись к нам домой. Непонятно с какой целью. Стали орать, что Игорь виноват в пропаже подростка, что он звонил с угрозами. Подросток, кстати, утром домой сегодня вернулся сам».

В полиции сообщили, что «проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего».

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