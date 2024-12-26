В красноярских магазинах нашли более 260 кг подозрительной молочки

Posted 26 декабря, 05:23
Published 26 декабря, 05:23
Modified 26 декабря, 05:23
Updated 26 декабря, 05:23
Как рассказали в Роспотребнадзоре, их специалисты нагрянули с проверкой в магазины «Филимоново» на Краснодарской и Транзитной. Основанием для визита стали индикаторы риска, которые сработали в системе «Честный знак».
В торговых точках нашли молочную продукцию, изготовленную ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат», без маркировки:
Кроме того, на полках магазинов обнаружили 23 бутылки сгущенки с поврежденным или некорректным Data Matrix-кодом.
В общей сложности Роспотребнадзор снял с продажи 264,65 кг молочки на общую сумму 79 тысяч рублей. На владельца магазинов завели административные дела по четырем статьям. Ему грозит крупный штраф.