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Posted 26 декабря, 05:23

Published 26 декабря, 05:23

Modified 26 декабря, 05:23

Updated 26 декабря, 05:23

В красноярских магазинах нашли более 260 кг подозрительной молочки

В красноярских магазинах нашли более 260 кг подозрительной молочки

26 декабря 2024, 05:23
Фото: Роспотребнадзор Красноярск.
В Красноярске в двух магазинах нашли небезопасную молочку. Подозрительной оказалось более 260 кг продукции.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, их специалисты нагрянули с проверкой в магазины «Филимоново» на Краснодарской и Транзитной. Основанием для визита стали индикаторы риска, которые сработали в системе «Честный знак».

В торговых точках нашли молочную продукцию, изготовленную ООО «Филимоновский молочноконсервный комбинат», без маркировки:

  • Сметана весовая, 25% — 206 кг;
  • Масло крестьянское, 72,5% — 9,7 кг;
  • Сухое молоко, 26% — 34 кг.
Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Кроме того, на полках магазинов обнаружили 23 бутылки сгущенки с поврежденным или некорректным Data Matrix-кодом.

В общей сложности Роспотребнадзор снял с продажи 264,65 кг молочки на общую сумму 79 тысяч рублей. На владельца магазинов завели административные дела по четырем статьям. Ему грозит крупный штраф.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Роспотребнадзор#Продукция#Молочка
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