В Минусинске эвакуировали школу из-за задымившегося телефона

Posted 26 декабря, 12:28
Published 26 декабря, 12:28
Modified 26 декабря, 12:30
Updated 26 декабря, 12:30
ЧП произошло 23 декабря в школе № 4. Как пишет «Взгляд Инфо» со ссылкой на МЧС, пожарным поступил сигнал тревоги из-за сработавших в школе датчиков дыма.
Прибывшие сотрудники обнаружили эвакуированных школьников и выяснили, что во время урока задымился телефон одного из учеников. Причиной оказалась батарейка. Как пояснил хозяин гаджета, около месяца назад он заметил, что она «вспучена».
Открытого огня в здании не было.
Если вы попали в похожую ситуацию, в МЧС отключить смартфон от питания, вытащив шнур из розетки, не касаться горящего устройства и не вдыхать дым. Для тушения лучше всего использовать пенный, сухой химический или углекислотный огнетушитель.
Если случилось возгорание, нужно сразу же позвонить по телефону 101.