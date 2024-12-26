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Posted 26 декабря, 12:28

Published 26 декабря, 12:28

Modified 26 декабря, 12:30

Updated 26 декабря, 12:30

В Минусинске эвакуировали школу из-за задымившегося телефона

В Минусинске эвакуировали школу из-за задымившегося телефона

26 декабря 2024, 12:28
Фото: 1MI.
В Минусинске эвакуировали школу из-за телефона одного из учеников. Он задымился прямо во время урока.

ЧП произошло 23 декабря в школе № 4. Как пишет «Взгляд Инфо» со ссылкой на МЧС, пожарным поступил сигнал тревоги из-за сработавших в школе датчиков дыма.

Прибывшие сотрудники обнаружили эвакуированных школьников и выяснили, что во время урока задымился телефон одного из учеников. Причиной оказалась батарейка. Как пояснил хозяин гаджета, около месяца назад он заметил, что она «вспучена».

Открытого огня в здании не было.

Если вы попали в похожую ситуацию, в МЧС отключить смартфон от питания, вытащив шнур из розетки, не касаться горящего устройства и не вдыхать дым. Для тушения лучше всего использовать пенный, сухой химический или углекислотный огнетушитель.

Если случилось возгорание, нужно сразу же позвонить по телефону 101.

  • В апреле 2021 года телефон взорвался у жителя Норильска в момент разговора — телефон развалился на две части, а корпус покрылся нагаром. Покупатель от взрыва не пострадал. Каких-либо механических неисправностей и повреждений до этого у телефона не было.
  • В 2023 году в Красноярске у ребенка ночью взорвался китайский телефон Meizu. Телеоном он пользовался к тому моменту около года — ребенок поставил телефон на зарядку, а ночью услышал взрыв и увидел, что смартфон загорелся.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Происшествия#МЧС#Минусинск#Эвакуация#Школа#Телефон#Школьники#Дым
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