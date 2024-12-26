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Posted 26 декабря, 10:37

Published 26 декабря, 10:37

Modified 26 декабря, 10:40

Updated 26 декабря, 10:40

Владельцу завода «Бирюса» не разрешили строить четырехэтажку в Удачном

Владельцу завода «Бирюса» не разрешили строить четырехэтажку в Удачном

26 декабря 2024, 10:37
Фото: Яндекс Карты.
Мэрия Красноярска отказала бизнесмену Павлу Городову в застройке четырехэтажного дома на участке в Удачном.

Постановление об отказе опубликовали на сайте администрации города. В нем указано, что проект не соответствует ряду градостроительных правил.

Городов просил администрацию изменить назначение участка площадью 5,9 тысячи квадратов с кадастровым номером 24:50:0100451:10837 на «малоэтажную многоквартирную жилую застройку (код — 2.1.1)». Это позволяло бы ему строить на участке дом высотой в четыре этажа.

Сейчас земля предназначена под «блокированную жилую застройку (код — 2.3)», это значит, что на нем можно строить жилые дома блоками не выше трех этажей.

Фото: Кадастровая карта

По информации сервиса «Спарк», по состоянию на 2021 год Павел Городов был основным владельцем завода холодильников «Бирюса» — с тех пор компания не раскрывала информацию.

По данным на 2024 год, Городов единолично владеет компанией «Весь мир» и «Союзрассвет», имеет доли в компаниях «ПамПам», «Русское Радио — Красноярск», заводе торгового оборудования «Бирюса», «Красноярской вещательной компании», «Аснова».

Доли в некоторых компаниях имеет и его партнер Вадим Степаненко, который вошел в топ 100 богатейших предпринимателей края.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Удачный#Застройка#Бирюса#Павел Городов
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