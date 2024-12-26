Владельцу завода «Бирюса» не разрешили строить четырехэтажку в Удачном

Posted 26 декабря, 10:37
Published 26 декабря, 10:37
Modified 26 декабря, 10:40
Updated 26 декабря, 10:40
Постановление об отказе опубликовали на сайте администрации города. В нем указано, что проект не соответствует ряду градостроительных правил.
Городов просил администрацию изменить назначение участка площадью 5,9 тысячи квадратов с кадастровым номером 24:50:0100451:10837 на «малоэтажную многоквартирную жилую застройку (код — 2.1.1)». Это позволяло бы ему строить на участке дом высотой в четыре этажа.
Сейчас земля предназначена под «блокированную жилую застройку (код — 2.3)», это значит, что на нем можно строить жилые дома блоками не выше трех этажей.
По информации сервиса «Спарк», по состоянию на 2021 год Павел Городов был основным владельцем завода холодильников «Бирюса» — с тех пор компания не раскрывала информацию.
По данным на 2024 год, Городов единолично владеет компанией «Весь мир» и «Союзрассвет», имеет доли в компаниях «ПамПам», «Русское Радио — Красноярск», заводе торгового оборудования «Бирюса», «Красноярской вещательной компании», «Аснова».
Доли в некоторых компаниях имеет и его партнер Вадим Степаненко, который вошел в топ 100 богатейших предпринимателей края.