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Posted 26 декабря, 12:50

Published 26 декабря, 12:50

Modified 26 декабря, 12:50

Updated 26 декабря, 12:50

Владимир Ефимов рассказал о причинах запрета на строительство микроквартир в Москве

Владимир Ефимов рассказал о причинах запрета на строительство микроквартир в Москве

26 декабря 2024, 12:50
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов отметил, что наличие микроквартир в многоэтажных домах ведёт к чрезмерной плотности населения в одной точке. Это мешает создать комфортные условия для жизни и обеспечить жителей необходимой инфраструктурой.

В интервью РБК Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, высказался против возведения новых домов с микроквартирами, подобных тем, что в жилых комплексах Китая. Так он ответил на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир менее 28 квадратных метров и двухкомнатных — менее 44 квадратных метров.

Ефимов подчеркнул, что создание микроквартир возможно, но только при условии значительного снижения плотности застройки, чтобы количество людей на определённой территории было комфортным. Также он отметил, что городские власти понимают, что с точки зрения экономического развития растягивать город и снижать плотность застройки также неэффективно.

С 1 августа текущего года в Москве действует запрет на строительство микроквартир. Соответствующий документ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным. Целью этой меры является «обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах».

По словам заместителя мэра, размер квартир регулируется строительными нормами, которые определяют минимальные площади. В среднем в столице на одну квартиру приходится чуть больше двух человек.

Ефимов пояснил, что при строительстве дома с большим количеством маленьких квартир получается не то количество жильцов, которое планировалось изначально. Городские власти при принятии градостроительных решений планируют социальную и транспортную инфраструктуру, ориентируясь на число жителей.

Представитель столичной администрации заверил, что регулирование не приведёт к росту цен на квартиры. Он пояснил, что микроквартиры были значительно дороже в расчёте на квадратный метр, чем объекты большей площади.

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