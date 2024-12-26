Владимир Ефимов рассказал о причинах запрета на строительство микроквартир в Москве

В интервью РБК Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, высказался против возведения новых домов с микроквартирами, подобных тем, что в жилых комплексах Китая. Так он ответил на вопрос о введении запрета на строительство однокомнатных квартир менее 28 квадратных метров и двухкомнатных — менее 44 квадратных метров.