Журналисты нашли самое дешевое масло в Красноярске

Третий магазин — «Красный Яр». Дороже всего здесь стоит масло «Балахтинское раздолье» — почти 330 рублей за 400 граммов. В районе 300 рублей можно найти сразу несколько марок: масло от компаний «Минская марка» за 290 рублей, «Три коровы» и «Брест-Литовск» за 280 рублей, «Президент» за 300 рублей.