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Posted 26 декабря, 08:15

Published 26 декабря, 08:15

Modified 26 декабря, 08:17

Updated 26 декабря, 08:17

Журналисты нашли самое дешевое масло в Красноярске

Журналисты нашли самое дешевое масло в Красноярске

26 декабря 2024, 08:15
Фото: sibnovosti.ru.
Журналисты прошлись по магазинам Красноярска и выяснили, где продается самое дешевое сливочное масло.

Ранее «ПМ» рассказывал о стремительном подорожании масла и других молочных продуктов в Красноярске. По данным Красноярскстата, с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. По данным исследования аналитического ресурса «Контур.Маркет», масло подорожало на 61%.

Обзор цен сделали sibnovosti.ru. Первая магазин — «Командор». Самое дорогое масло здесь стоит почти 370 рублей. Это брикет в 200 граммов 82,5% жирности от Юговского комбината. На полках есть топленое масло из Минусинска 200 граммов за 340 рублей и Крестьянское масло 500 граммов за 350 рублей.

Фото: sibnovosti.ru

Самым дешевым в «Командоре» оказалось масло «Из Березовки». Его стоимость — 170 рублей за 180 граммов. Масло от фирмы «Алтайская бурёнка» здесь обойдется в 220 рублей.

Следующая точка — сибирская сеть магазинов «Ярче!». Здесь выбор невелик — всего два производителя масла. Та же упаковка «Алтайской бурёнки» стоит почти 190 рублей. Столько же будет стоить брикет от производителя «Вамин».

Фото: sibnovosti.ru

Третий магазин — «Красный Яр». Дороже всего здесь стоит масло «Балахтинское раздолье» — почти 330 рублей за 400 граммов. В районе 300 рублей можно найти сразу несколько марок: масло от компаний «Минская марка» за 290 рублей, «Три коровы» и «Брест-Литовск» за 280 рублей, «Президент» за 300 рублей.

Фото: sibnovosti.ru

Самыми дешевыми оказались Назаровское масло и продукт от фирмы «Красмол» — оба за 170 рублей.180-граммовый брикет от «Балахтинского раздолья» выйдет всего в 160 рублей.

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