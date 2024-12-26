Журналисты нашли самое дешевое масло в Красноярске

Posted 26 декабря, 08:15
Published 26 декабря, 08:15
Modified 26 декабря, 08:17
Updated 26 декабря, 08:17
Ранее «ПМ» рассказывал о стремительном подорожании масла и других молочных продуктов в Красноярске. По данным Красноярскстата, с начала лета 2023 года сливочное масло подорожало на 30%. По данным исследования аналитического ресурса «Контур.Маркет», масло подорожало на 61%.
Обзор цен сделали sibnovosti.ru. Первая магазин — «Командор». Самое дорогое масло здесь стоит почти 370 рублей. Это брикет в 200 граммов 82,5% жирности от Юговского комбината. На полках есть топленое масло из Минусинска 200 граммов за 340 рублей и Крестьянское масло 500 граммов за 350 рублей.
Самым дешевым в «Командоре» оказалось масло «Из Березовки». Его стоимость — 170 рублей за 180 граммов. Масло от фирмы «Алтайская бурёнка» здесь обойдется в 220 рублей.
Следующая точка — сибирская сеть магазинов «Ярче!». Здесь выбор невелик — всего два производителя масла. Та же упаковка «Алтайской бурёнки» стоит почти 190 рублей. Столько же будет стоить брикет от производителя «Вамин».
Третий магазин — «Красный Яр». Дороже всего здесь стоит масло «Балахтинское раздолье» — почти 330 рублей за 400 граммов. В районе 300 рублей можно найти сразу несколько марок: масло от компаний «Минская марка» за 290 рублей, «Три коровы» и «Брест-Литовск» за 280 рублей, «Президент» за 300 рублей.
Самыми дешевыми оказались Назаровское масло и продукт от фирмы «Красмол» — оба за 170 рублей.180-граммовый брикет от «Балахтинского раздолья» выйдет всего в 160 рублей.