Красноярские пенсионеры досрочно получат пенсии за январь. Рассказываем, кто именно

Posted 27 декабря, 01:43
Published 27 декабря, 01:43
Modified 27 декабря, 05:00
Updated 27 декабря, 05:00
В ведомстве рассказали, что пенсии перечислят до 28 декабря всем, кто получает выплаты через банк с 1 по 9 число.
Досрочные выплаты затрагивают все виды пенсий: социальные, страховые, накопительные, по старости и по инвалидности.
В оперштабе Красноярского края отмечают, что пенсии уже будут проиндексированы на 7,3% как для работающих, так и неработающих россиян. Начисление выплат по стандартному графику банки возобновят с 10 января.
Обновлено: в социальном фонде Красноярского края «ПМ» сообщили, что пенсии жителям региона перечислили еще 16 и 23 декабря.
«В январе 2025 года пенсии через банки перечислят 15 и 21 января. Доставка пенсий через „Почту России“ будет осуществляться в соответствии с графиком работы почтовых отделений — с 3 по 25 января 2025 года.
Выплаты семьям с детьми и беременным женщинам перечисляются в текущем месяце за предыдущий. В январе некоторые даты перечисления соцвыплат приходятся на выходные и праздничные дни. Поэтому ряд пособий за декабрь перечислили досрочно».
24 декабря:
25 декабря:
В социальном фонде края добавили, что следующее перечисление пособий будет произведено по стандартному графику — за январь в феврале 2025 года.