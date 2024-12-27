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Posted 27 декабря, 01:43

Published 27 декабря, 01:43

Modified 27 декабря, 05:00

Updated 27 декабря, 05:00

Часть жителей Красноярского края досрочно получит пенсии за январь

Красноярские пенсионеры досрочно получат пенсии за январь. Рассказываем, кто именно

27 декабря 2024, 01:43
Фото: 1MI.

Часть жителей Красноярского края досрочно получит пенсии за январь

В Красноярском крае некоторые пенсионеры досрочно получат пенсии за январь 2025 года. Об этом сообщили в Социальном фонде.

В ведомстве рассказали, что пенсии перечислят до 28 декабря всем, кто получает выплаты через банк с 1 по 9 число.

Досрочные выплаты затрагивают все виды пенсий: социальные, страховые, накопительные, по старости и по инвалидности.

В оперштабе Красноярского края отмечают, что пенсии уже будут проиндексированы на 7,3% как для работающих, так и неработающих россиян. Начисление выплат по стандартному графику банки возобновят с 10 января.

Обновлено: в социальном фонде Красноярского края «ПМ» сообщили, что пенсии жителям региона перечислили еще 16 и 23 декабря.

«В январе 2025 года пенсии через банки перечислят 15 и 21 января. Доставка пенсий через „Почту России“ будет осуществляться в соответствии с графиком работы почтовых отделений — с 3 по 25 января 2025 года.
Выплаты семьям с детьми и беременным женщинам перечисляются в текущем месяце за предыдущий. В январе некоторые даты перечисления соцвыплат приходятся на выходные и праздничные дни. Поэтому ряд пособий за декабрь перечислили досрочно».

24 декабря:

  • выплата трудоустроенным родителям до 1,5 лет.

25 декабря:

  • единое пособие на детей до 17 лет и будущим мамам;
  • ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву;
  • ежемесячные выплаты на детей до 3 лет из средств материнского капитала.

В социальном фонде края добавили, что следующее перечисление пособий будет произведено по стандартному графику — за январь в феврале 2025 года.

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