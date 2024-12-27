Чисто по-новогоднему: как привести в порядок елочные игрушки и не повредить их

Изделия из этих материалов хорошо переносят влажную чистку. Для удаления стойких пятен лучше всего использовать слабый мыльный раствор и мягкую ткань. Протирка поверхности потребует аккуратности. Даже если игрушки очень загрязнены, не стоит нажимать на тряпку слишком сильно, чтобы не испортить изделия. После завершения процедуры новогодние украшения нужно разложить на сухой ткани и дать им высохнуть на воздухе.