Чисто по-новогоднему: как привести в порядок елочные игрушки и не повредить их

Posted 27 декабря, 12:09
Published 27 декабря, 12:09
Modified 27 декабря, 13:52
Updated 27 декабря, 13:52
Даже самые современные новогодние украшения требуют ухода. Их желательно чистить перед праздниками и по возможности приводить в порядок в межсезонье. Особое внимание стоит уделить антикварным предметам, ведь они хранились дольше.
Перед основной чисткой следует убрать пыль, а затем чистить игрушки с применением разных методов, в зависимости от материала создания и типа загрязнения. Если есть сомнения или страх повредить игрушки, лучше не пытаться почистить их в домашних условиях. Лучше обратиться к специалисту по реставрации винтажных вещей.
Для очистки старинных украшений (например, ватных игрушек) от пыли потребуется мягкая широкая кисть или ручная воздуходувка, например, спрей с сжатым воздухом для чистки компьютеров. Можно, конечно, и просто протереть их тряпкой, однако в этом случае есть риск повредить нежное покрытие. К тому же кисть удаляет пыль из труднодоступных мест, куда тряпкой дотянуться сложно.
Также можно использовать пипидастр (метелку с перьями), но она будет несколько велика для такой тонкой работы. Оптимальный выбор — использование чистой мягкой широкой кисти для макияжа.
Удалив сухую пыль с помощью кисти, можно переходить к влажной уборке. Для этого следует выбрать самое деликатное средство для чистки стекол и хрусталя. Жидкость необходимо нанести на мягкую ткань и протереть ею стеклянные украшения. Если остались разводы, их можно осторожно отполировать сухой мягкой тканью.
Старую тряпичную куклу или фетровые звезды для начала необходимо очистить от пыли и шерсти. Наиболее быстро и эффективно это можно сделать, используя ролик для одежды. Если есть пятна, их нужно постараться очистить с помощью мыльного раствора или средства для мытья посуды.
Особенно важно своевременно чистить изделия с пайетками, бусинами или цветной вышивкой, которые достаточно проблематично приводить в порядок. После праздников желательно еще раз аккуратно почистить игрушки и сразу обернуть сухой бумагой, чтобы при хранении они не собирали пыль.
Вообще новогодние шары и прочие игрушки правильно хранить отдельно друг от друга, чтобы уменьшить риск их повреждения. Об этом рассказала коллекционер и реставратор елочных игрушек Маргарита Горлова. Вот что советует эксперт:
«Я советую хранить каждую игрушку в отдельной коробке в своей ячейке, подложив под нее салфетки или бумажный наполнитель. Пластиковые пакеты не подойдут: из-за них может получиться парниковый эффект — из-за него краска может сойти или потрескаться».
Вязаные юбки или мешки для елки можно стирать вручную или в стиральной машине на деликатном режиме, предварительно поместив изделие в сетчатый мешок. Сушат такие вещи только в горизонтальном положении.
Велюровые и бархатные украшения лучше доверить профессионалам из химчистки, так как подобные ткани достаточно капризны. Они могут усаживаться или менять цвет при стирке. Изделия из хлопка и смешанных тканей с блестками и бусинами тоже лучше отдать в химчистку. Идеально, если там оказывают услуги по восстановлению деликатных тканей.
Изделия из этих материалов хорошо переносят влажную чистку. Для удаления стойких пятен лучше всего использовать слабый мыльный раствор и мягкую ткань. Протирка поверхности потребует аккуратности. Даже если игрушки очень загрязнены, не стоит нажимать на тряпку слишком сильно, чтобы не испортить изделия. После завершения процедуры новогодние украшения нужно разложить на сухой ткани и дать им высохнуть на воздухе.
Эти украшения требуют особого внимания и заботы, так как они довольно хрупки, не переносят влажную уборку и бытовую химию. Чтобы их очистить, следует использовать только сухие методы, например, кисточку или аэрозоли со сжатым воздухом.
Если на украшениях повреждена краска или имеются сколы, нужно действовать максимально аккуратно, чтобы не повредить изделие еще сильнее.
Изделия с декором из блесток требуют особого внимания и ухода. Со временем клеевой слой может высохнуть, повредиться, и блестки начнут осыпаться. Если изделие в хорошем состоянии и блестки остаются на месте при прикосновении, не прилипая к пальцам, можно аккуратно пройтись по поверхности мягкой кистью. Важно, чтобы ворс был сухим — от влаги клей размокнет и блестки рассыпятся.
Если на изделии все еще есть влага или пыль, можно просто аккуратно, но с усилием подуть на них. Главное предварительно закрыть глаза, чтобы в них не попали пыль и блестки.
Когда игрушки в порядке, можно переходить к чистке елки. Универсальный способ, который подходит для всех искусственных деревьев, кроме украшенных электрическими гирляндами — мытье с водой и мыльным раствором. В качестве моющего средства можно использовать шампунь, жидкое мыло, гель для душа или средство для мытья посуды.
Для приготовления раствора необходимо наполнить таз или ведро водой и добавить 1 чайную ложку моющего средства на литр жидкости. Раствор можно перелить в бутылку с распылителем. Затем раствор распыляют по поверхности елки и протирают ветки тряпкой. Остатки раствора нужно удалить с помощью чистой тряпки. При необходимости процедуру повторяют.
Можно также промыть елку под душем, используя воду комнатной температуры и жидкое мыло. После мытья нужно тщательно смыть средство и просушить ель. Ускорить процесс сушки поможет фен, но струя воздуха не должна быть слишком горячей или сильной, чтобы не повредить материал, из которого создано дерево.
Если есть возможность вымыть новогоднюю елку на улице, можно просто окатить ее водой из садового шланга.
У владельцев елей белого цвета может возникнуть такая проблема как пожелтение искусственной хвои. Она связана с тем, что на белом фоне любое, даже незначительное загрязнение, выглядит очень заметным. При этом приходится избегать чисток с абразивными материалами, чтобы не поцарапать ветки. В таких случаях помогает тот же мыльный раствор, но с добавлением небольшого количества пищевой соды. После тщательной влажной чистки дерево необходимо промыть от остатков раствора под проточной водой и отправить сушиться на балкон. Сушка феном в этом случае недопустима — велик риск того, что иголки поменяют цвет на серо-желтый.