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Posted 27 декабря, 11:01

Published 27 декабря, 11:01

Modified 27 декабря, 11:03

Updated 27 декабря, 11:03

Губернатор Красноярского края побывал в Бородино с рабочим визитом

Губернатор Красноярского края побывал в Бородино с рабочим визитом

27 декабря 2024, 11:01
Фото: Александр Черных.
В шахтерском Бородино с рабочим визитом побывал губернатор Красноярского края Михаил Котюков. В ходе рабочей поездки он посетил градообразующие предприятия Бородинский разрез им. М. И. Щадова и Бородинский ремонтно-механический завод, входящие в структуру компании СУЭК.

Генеральный директор АО «СУЭК-Красноярск» Евгений Евтушенко рассказал главе региона, что сегодня бородинские угольщики добывают около 25 млн тонн угля в год, постоянно наращивая объемы производства. В следующем году предприятие планирует добыть 1,2 млрд тонн угля с начала эксплуатации.

В работах задействованы 40 единиц горной спецтехники, в том числе уникальные мощные роторные комплексы, одноковшовые экскаваторы, драглайны. Зимой объем отгрузки на предприятии превышает 1000 вагонов в сутки. В штате — более 1300 человек.

Михаил Котюков оценил масштабы крупнейшего в России по открытой добыче угля Бородинского разреза со смотровой площадки и пообщался с экипажем роторного экскаватора ЭРП-2500 под руководством бригадира Олега Даншина, трудовой стаж которого на Бородинском разрезе более 30 лет.

Фото: Александр Черных

Ежегодный рост объемов добычи требует развития сервисного обслуживания, которое обеспечивает в том числе и Бородинский ремонтно-механический завод. Предприятие входит в число лидеров по изготовлению, ремонту, монтажу запасных частей к горнотранспортной технике, шахтному оборудованию, активно участвует в программе импортозамещения.

Кроме того, завод производит инновационную продукцию, например, вентильно-индукторные двигатели, шламовые насосы, рештаки для шахтных конвейеров, запчасти для зарубежной техники — все это помогает предприятиям, в том числе вне структуры СУЭК, оставаться в строю, повышает их эффективность.

Фото: Александр Черных

По словам директора Бородинского РМЗ Константина Макарова, завод является единственным в угольной отрасли страны, имеющим опыт и лицензии на ремонт тепловозов марок ТЭМ-2, ТЭМ-7. В 2024 году заводчане выпустили из ремонта «юбилейный» 800 тепловоз.

«Компания СУЭК, понимая свою ответственность за развитие производства, уже сейчас сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов. И на предприятиях, где я был сегодня, вопрос звучит одинаково остро. Уже сейчас предприятия работают со школьниками, работают с учреждениями профессионального образования, с университетами, с тем, чтобы ребята, которые родились в Бородино, хотели учиться в лучших образовательных организациях, но при этом возвращались на родину. Для этого должен меняться город, развиваться современное производство. Работники разреза с удовольствием говорят, что работают уже по многу лет. И работа интересная, очень современная техника, передовое оборудование. И важно передавать эту преемственность от отцов к детям. Важно, чтобы условия труда и условия жизни были комфортными», — заявил Котюков.
#Владислав Савончик
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