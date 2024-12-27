Губернатор Красноярского края побывал в Бородино с рабочим визитом

Михаил Котюков оценил масштабы крупнейшего в России по открытой добыче угля Бородинского разреза со смотровой площадки и пообщался с экипажем роторного экскаватора ЭРП-2500 под руководством бригадира Олега Даншина, трудовой стаж которого на Бородинском разрезе более 30 лет.