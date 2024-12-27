Как будут ходить автобусы в Красноярске в новогоднюю ночь? Вот маршруты

Posted 27 декабря, 05:55
Published 27 декабря, 05:55
Modified 27 декабря, 05:57
Updated 27 декабря, 05:57
Как сообщали в мэрии, запустят такие схемы автобусов, на которых можно будет проехать из всех районов на остров Татышев и обратно. Будет организовано 10 автобусных и 1 электробусный маршрут.
Автобусы начнут работать с 22:30 31 декабря. В завершающий рейс они выйдут в 02:00 1 января 2025 года. На острове Татышев остановятся в интервале с 02:10 до 02:30.
Проезд будет стоить 44 рубля, в электробусе — 40 рублей.