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Posted 27 декабря, 07:47

Published 27 декабря, 07:47

Modified 27 декабря, 12:53

Updated 27 декабря, 12:53

Как будут работать красноярские рестораны в праздники? Вот график

Как будут работать красноярские рестораны в праздники? Вот график

27 декабря 2024, 07:47
Фото: prmira.ru.
Красноярские заведения рассказали о графике работы 31 декабря и 1 января.

Графики работы ресторанов собрал автор телеграм-канала «Главный по Афише».

0,75 Please, «Генцвали», N’kei, Villa Roberto, «Двое», «Нетипичная пельменная», «Север» и «Урарту» не работают и 31 декабря, и 1 января.

Бар «Булгаков» не работает 31 декабря, а 1 января откроется с 16:00. Бар «Соседка» будет закрыт в последний день 2024 года, а 1 января заработает с 19:00. Пабы «Залечь на дно в Брюгге/ Гамбурге» 1 января работают с 14:00, а Franky Woo 1 января с 16:00.

«Чешуя», «Хозяин Тайги», «Свинья и бисер» работают 31 декабря до 18:00, а 1 января открываются в 17:00.

График работу других ресторанов смотрите в таблице ниже:

Фото: «Главный по Афише», t.me
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