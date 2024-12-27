Как будут работать красноярские рестораны в праздники? Вот график

Posted 27 декабря, 07:47
Published 27 декабря, 07:47
Modified 27 декабря, 12:53
Updated 27 декабря, 12:53
Графики работы ресторанов собрал автор телеграм-канала «Главный по Афише».
0,75 Please, «Генцвали», N’kei, Villa Roberto, «Двое», «Нетипичная пельменная», «Север» и «Урарту» не работают и 31 декабря, и 1 января.
Бар «Булгаков» не работает 31 декабря, а 1 января откроется с 16:00. Бар «Соседка» будет закрыт в последний день 2024 года, а 1 января заработает с 19:00. Пабы «Залечь на дно в Брюгге/ Гамбурге» 1 января работают с 14:00, а Franky Woo 1 января с 16:00.
«Чешуя», «Хозяин Тайги», «Свинья и бисер» работают 31 декабря до 18:00, а 1 января открываются в 17:00.
График работу других ресторанов смотрите в таблице ниже: