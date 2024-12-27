Как будут работать красноярские рестораны в праздники? Вот график

Бар «Булгаков» не работает 31 декабря, а 1 января откроется с 16:00. Бар «Соседка» будет закрыт в последний день 2024 года, а 1 января заработает с 19:00. Пабы «Залечь на дно в Брюгге/ Гамбурге» 1 января работают с 14:00, а Franky Woo 1 января с 16:00.