Как в новогодние праздники будут работать ГАИ, почта и МФЦ

Posted 27 декабря, 10:59
Published 27 декабря, 10:59
Modified 27 декабря, 13:52
Updated 27 декабря, 13:52
С 29 декабря по 2 января и с 5 по 8 января нельзя будет зарегистрировать транспорт, обменять и получить водительские удостоверения.
Сделать это можно будет 3 и 4 января с 09:00 до 18:00 на Кутузова, 1 стр. 85 или на Брянской, 23. Регистрация транспортных средств будет проходить 3 января с 09:00 до 18:00 на Кутузова и 4 января с 09:00 до 16:45 — на Маерчака, 53г и Ястынской, 47.
Проверка знаний ПДД после лишения прав начнется с 10 января.
График работы в праздничные дни может отличаться в разных отделениях. Уточнить расписание работы конкретного отделения можно на сайте почты.
30 декабря большинство отделений будут работать по графику субботы, а 31 декабря будет выходным днем. Для всех почтовых отделений Красноярского края выходными станут еще 1 и 7 января.
В отделениях, где выдаются товары с маркетплейсов 30 декабря установили обычный график работы. 31 декабря эти офисы будут работать до 19:00, со 2 января — в прежнем режиме.
28 декабря офисы центров будут работать в режиме понедельника, 30 декабря — в режиме субботы. С 31 декабря по 8 января — выходные дни. С 9 января подразделения начнут работать в обычном режиме.
Все отделения в крае будут работать до 28 декабря включительно. На время новогодних каникул филиалы будет такой график:
Остальные отделы в крае с 29 декабря по 8 января не будут работать.
28 декабря все офисы будут работать с 8:00 до 17:00. С 1 по 3 января отделения будут закрыты.
4 января с 10:00 до 15:00 будут работать офисы во всех районах Красноярска. С 5 по 8 января офисы будут закрыты.