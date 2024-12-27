prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 10:59

Published 27 декабря, 10:59

Modified 27 декабря, 13:52

Updated 27 декабря, 13:52

Как в новогодние праздники будут работать ГАИ, почта и МФЦ

Как в новогодние праздники будут работать ГАИ, почта и МФЦ

27 декабря 2024, 10:59
Фото: 1MI.
На новогодние праздники отделения почты, ГАИ и многофункциональные центры меняют график.

ГАИ

С 29 декабря по 2 января и с 5 по 8 января нельзя будет зарегистрировать транспорт, обменять и получить водительские удостоверения.

Сделать это можно будет 3 и 4 января с 09:00 до 18:00 на Кутузова, 1 стр. 85 или на Брянской, 23. Регистрация транспортных средств будет проходить 3 января с 09:00 до 18:00 на Кутузова и 4 января с 09:00 до 16:45 — на Маерчака, 53г и Ястынской, 47.

Проверка знаний ПДД после лишения прав начнется с 10 января.

Почта России

График работы в праздничные дни может отличаться в разных отделениях. Уточнить расписание работы конкретного отделения можно на сайте почты.

30 декабря большинство отделений будут работать по графику субботы, а 31 декабря будет выходным днем. Для всех почтовых отделений Красноярского края выходными станут еще 1 и 7 января.

В отделениях, где выдаются товары с маркетплейсов 30 декабря установили обычный график работы. 31 декабря эти офисы будут работать до 19:00, со 2 января — в прежнем режиме.

МФЦ

28 декабря офисы центров будут работать в режиме понедельника, 30 декабря — в режиме субботы. С 31 декабря по 8 января — выходные дни. С 9 января подразделения начнут работать в обычном режиме.

ЗАГС

Все отделения в крае будут работать до 28 декабря включительно. На время новогодних каникул филиалы будет такой график:

  • 3 января — отделы по Центральному, Железнодорожному и Ленинскому районам Красноярска;
  • 4 января — отделы по Советскому, Кировскому и Свердловскому районам Красноярска;
  • 5 января — отдел по Октябрьскому району Красноярска;
  • 6 января — отдел по Центральному и Железнодорожному районам Красноярска.

Остальные отделы в крае с 29 декабря по 8 января не будут работать.

Социальный Фонд

28 декабря все офисы будут работать с 8:00 до 17:00. С 1 по 3 января отделения будут закрыты.

4 января с 10:00 до 15:00 будут работать офисы во всех районах Красноярска. С 5 по 8 января офисы будут закрыты.

Читайте также:
Как будут работать красноярские рестораны в праздники? Вот график«Один дома», рождественский тур и динозавры. Куда сходить на новогодние праздники?Красноярским электричкам изменят расписание на новогодние праздникиКак будут работать красноярские ТЦ в новогодние праздники: график
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Почта#Новый год#ГАИ#ЗАГС#График#Социальный фонд#МФЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика