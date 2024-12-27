Как в новогодние праздники будут работать ГАИ, почта и МФЦ

Сделать это можно будет 3 и 4 января с 09:00 до 18:00 на Кутузова, 1 стр. 85 или на Брянской, 23. Регистрация транспортных средств будет проходить 3 января с 09:00 до 18:00 на Кутузова и 4 января с 09:00 до 16:45 — на Маерчака, 53г и Ястынской, 47.